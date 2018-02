CAMEROUN :: AÃ©roports : De nouveaux pompiers opÃ©rationnels :: CAMEROON

CAMEROUN :: Aéroports : De nouveaux pompiers opérationnels :: CAMEROON La nouvelle cuvée de l’Ersi, comptant une vingtaine d’éléments, est sortie ce vendredi 9 février.

La 43e promotion des pompiers d’aérodrome formés par l’Ecole régionale de sécurité incendie (Ersi) est sortie du moule de cette institution ce vendredi 9 février 2018. En tout, 19 nouveaux soldats du feu, 17 Camerounais et 2 Équato-guinéens, qui ont passé cinq mois au sein de l’école, recevant des enseignements dans le domaine du paramilitaire, de la circulation aérienne, de la technologie du feu et en physique-chimie. Nom de la promotion, constituée de stagiaires de la Cameroon Civil Aviation Authority (Ccaa, l’Autorité aéronautique), « Compétences et performances ».

D’après M. Fall, un des encadreurs de la formation, ces nouveaux pompiers sont désormais aptes à sauver des vies en cas d’accident survenant dans un aéroport, ou en zone riveraine. Parlant d’aéroport, le directeur général de l’Autorité aéronautique, Paule Avomo Assoumou, épouse Koki, relèvera que la sortie de cette promotion intervient dans un contexte précis : la volonté du gouvernement de promouvoir le transport aérien pour les déplacements à l’intérieur du Cameroun. Ainsi, depuis 2016, le ministre des Transports a instruit « la réhabilitation et l’exploitation sécurisée de nos aéroports secondaires », a relevé le Dg de la Ccaa, avant d’indiquer que la desserte intérieure du pays par voie aérienne est désormais « en plein essor ».

Du coup, pour l’Autorité aéronautique, notamment gestionnaire des services de sécurité incendie sur les aéroports de Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Maroua et Ngaoundéré, pour ne citer que ceux desservis par Camair-Co, cette renaissance des aérodromes domestiques implique « un renforcement adéquat des personnels spécialisés formés ». Une formation qui permettra aux membres de cette promotion non seulement d’exercer dans des aéroports, mais aussi au profit de la communauté. « Au-delà d’être des pompiers d’aérodromes, vous êtes tout simplement des pompiers », leur a dit Paule Avomo Assoumou.

« Les villes dans lesquelles vous allez exercer compteront également sur vous pour apporter un appui en cas de détresse hors aéroport, dans les limites, bien sûr, de vos possibilités », a-t-elle ajouté. Appelés à être exemplaires et professionnels dans l’exercice de leur métier, malgré les difficultés éventuelles, les nouveaux pompiers ont été invités à ne pas oublier tous les sacrifices consentis par l’Etat à travers l’Autorité aéronautique, et les efforts déployés par leurs enseignants .