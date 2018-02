CAMEROUN :: CÃ©lÃ©bration : Mon Valentin androÃ¯d :: CAMEROON

CAMEROUN :: Célébration : Mon Valentin androïd :: CAMEROON Des idées cadeaux, de mots d’amour et de soirées enivrantes et exaltantes en tête-à-tête sont proposées via le Net pour passer des moments conviviaux en amoureux.

14 février, jour idéal pour exprimer son amour à sa « moitié ». Et comment surprendre et faire plaisir à l’être aimé le jour de la Saint-Valentin ? La jeune génération n’a plus de quoi se tordre les méninges. Tout lui est servi sur un plateau d’argent pour ne pas dire d’or. Car, l’avènement d’Internet et des réseaux sociaux a révolutionné la façon de déclarer sa flamme à l’élu (e) de son cœur, brisant ainsi au passage les anciennes pratiques.

De nos jours, l’amour se conjugue au numérique. Les amoureux démontrent leur intérêt sur Facebook et s’envoient des messages sur WhatsApp et Snapchat. Des idées cadeaux, de mots d’amour et de soirées enivrantes, intenses et exaltantes en tête-à-tête sont offertes par des sites spécialisés. Tout comme des bouquets de fleurs, du chocolat, et des messages virtuels qui pullulent sur la Toile et se partagent entre amoureux de tout bord.

Nathalie Amara, la trentaine, cadre dans une entreprise de la place passionnée du numérique ne dérogera pas à la règle aujourd’hui pour prouver une fois de plus son attachement à son amoureux. Son programme, elle l’a minutieusement concocté grâce à Internet. « Afin de réveiller mon côté romantique, j’ai piqué un petit mot d’amour sur un site spécialisé : « Plus je te découvre et plus je t’aime ». « Je lui enverrai ce joli mot au petit matin de la Saint-Valentin. Voir un « je t’aime » écrit par sa bien-aimée via le téléphone portable fait toujours chaud au cœur », déclare Nathalie. Une kyrielle de cartes virtuelles ou d’objets personnalisés gratuits sont aussi disponibles en ligne.

Georges M., ingénieur en informatique, est d’avis que le numérique regorge de bonnes idées et aide à réveiller le romantisme. Car, sur le Net justement, la recherche de cadeaux originaux et symboliques devient un jeu d’enfant et en quelques clics, le tour est joué. Des coffrets cadeaux, parfums, montres et plein d’autres idées y sont présentées. Pour rappeler à l’être aimé ses sentiments profonds, le jeune passionné n’a pas hésité. Il avoue avoir craqué pour un bijou trouvé sur un site de commerce en ligne.

« En dehors de la carte de la Saint-Valentin personnalisée que j’ai moi-même créé en ligne, je vais offrir à ma fiancée un bijou personnalisé, signe de mon amour », se réjouit-il. Léon Mboa, a quuant à lui, flashé sur une soirée enivrante douillette à la maison, toujoours inspirée de la Toile. « Je compte préparer un dîner romantique surprise aux chandelles à ma femme pour lui dire je t’aime autrement. J’ai trouvé des idées sur un site, je ne suis pas un cordon bleu et grâce à ce site, j’ai pu avoir quelques astuces », révèle-t-il .