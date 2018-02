CAMEROUN :: Incendie Ã  Olezoa :: CAMEROON

CAMEROUN :: Incendie à Olezoa :: CAMEROON Le feu qui a consumé des ateliers de menuiserie et des showrooms le 9 février dernier dans ce quartier serait parti d’une panne électrique.

Des dégâts matériels estimés à 40 millions de F, mais aucune perte humaine. Au total, sept showrooms, du mobilier, ainsi que plusieurs ateliers de menuiserie, léchés par les flammes. Le désastre s’est produit aux environs de minuit le 9 février dernier au quartier Olézoa à Yaoundé. D’après Richard Moiwoh, président de l’Association des techniciens de bois d’Olézoa, tout serait parti d’un poteau électrique situé à proximité. Quelques heures plus tard, le lieu était envahi par des curieux.

La fumée se frayait un passage au milieu des décombres, tandis que certains sinistrés tentaient de sauver ce qui pouvait encore l’être. « Les riverains nous ont fait savoir que ledit poteau a commencé à projeter des étincelles et que quelques minutes plus tard, les flammes se sont propagées vers des ateliers et des showrooms », explique notre source.

Des maisons d’habitation ont été épargnées grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers arrivés quelques minutes après le déclenchement de l’incendie. Les propriétaires des showrooms ainsi que des ateliers n’en reviennent toujours pas. Le désarroi visible sur leur visage laissait place aux pleurs. Pour eux, toute une vie part en fumée.

« Je suis un des propriétaires des boutiques consumées. En dehors de mes meubles, il y avait ceux appartenant à mes partenaires. Actuellement, j’ai tout perdu dans l’incendie et je dois recommencer à zéro», lance l’une des victimes.