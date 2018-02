FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE AMAZONE DU CAMER EXCITE LE PUBLIC LYONNAIS LORS DE LA SOIRÃ‰E DES HOMMES ET FEMMES DYNAMIQUES DE LYON

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: L'ARTISTE AMAZONE DU CAMER EXCITE LE PUBLIC LYONNAIS LORS DE LA SOIRÉE DES HOMMES ET FEMMES DYNAMIQUES DE LYON C'est vendredi dernier lors des 10 ans de l'association des hommes et femmes dynamiques de Lyon, qu'elle est montée sur scène pour délivrer de façon scénique, ses multiples paroles en langues vernaculaire. Un moment intense et très apprécié ici par ses fans de Rhône Alpe. En images à Lyon comme si vous y étiez