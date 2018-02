CAMEROUN :: InsÃ©curitÃ© dans les rÃ©gions anglophones : L'UE appelle Ã  un usage proportionnÃ© de la force :: CAMEROON

CAMEROUN :: Insécurité dans les régions anglophones : L'UE appelle à un usage proportionné de la force :: CAMEROON La porte-parole de l'Union européenne a indiqué la position de l'Europe sur l'escalade de la crise.

Des voix nombreuses s'élèvent pour exprimer de vives inquiétudes quant à la détérioration du climat sécuritaire dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Mercredi dernier à Bruxelles, la porte-parole pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne a ainsi noté le lourd bilan de la toute dernière escalade : "De nouveaux actes de violence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun ont causé la mort d'au moins trois membres des forces de sécurité et de plusieurs civils", déplore la porte-parole, Catherine Ray.

A propos des violences et de leurs auteurs, l'Union européenne met en garde et prévient déjà que "de tels actes ne sauraient être acceptés et ne peuvent rester impunis, de même que tout excès de violence à l'encontre de civils. Leurs auteurs doivent en répondre en justice, en conformité avec la loi." Pour l'UE, le recours à la violence ne peut permettre d'atteindre des objectifs politiques.

"Il reste essentiel que les forces de sécurité fassent un usage proportionné de la force dans l'exercice de leurs fonctions", exhorte la porte-parole. L'Union européenne appelle à éviter tout acte qui puisse attiser les tensions ou inciter à la violence entre Camerounais.

La position de Bruxelles sur les voies de sortie de la crise dans les deux régions anglophones rejoint globalement celle déjà exprimée par de nombreux camerounais appelant à un dialogue. L'Union européenne reste convaincue que "seul un dialogue sincère et constructif, en suivant les voies démocratiques et constitutionnelles, pourra conduire à une sortie durable de la crise tout en préservant l'unité et la paix pour tous les Camerounais".