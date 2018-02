Gabon : Ali Bongo entame dÃ¨s mardi une mini-tournÃ©e rÃ©gionale

Gabon : Ali Bongo entame dès mardi une mini-tournée régionale Le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba, entame mardi par le Rwanda une mini-tournée dans la région Afrique centrale qui le conduira également en Angola, au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris d'un communiqué de la présidence de la République gabonaise qui n'a pas précisé la durée de ce déplacement.

Au cours de ce périple africain, M. Bongo, également président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), s'entretiendra en tête-à-tête avec ses homologues rwandais, angolais, congolais, et de la RDC.

La visite de travail du président Bongo dans ces pays entre dans le cadre des consultations régulières entre les chefs d'Etat de la région.

Les questions d'intégration sous-régionale, de sécurité, de terrorisme, de migrations et d'autres sujets internationaux d'intérêt commun seront au cœur des échanges entre le chef de l'Etat et ses pairs africains.

Le Gabon souhaite davantage développer et raffermir les relations d'amitié, de fraternité, de coopération multiforme et multisectorielle avec ces pays d'Afrique centrale.

En août et septembre dernier, M. Bongo avait déjà effectué des déplacements à Kigali et à Luanda à l'occasion des cérémonies d'investiture de Paul Kagame et de João Lourenço.