Belgique: SoirÃ©e caritative et festive pour la crÃ©ation d'un bibliothÃ¨que Ã  Maroua au Cameroun :: BELGIUM

Belgique: Soirée caritative et festive pour la création d'un bibliothèque à Maroua au Cameroun :: BELGIUM Après l'inauguration de la bibliothèque de l'OTHNI- ENO BELINGA à Yaoundé le 05 janvier denier, nous organisons une soirée de collecte de livres et de fonds pour la création d'une bibliothèque et d'un centre d'éducation permanente à Maroua dans la Région de l'Extrême du Cameroun. Nous continuons ainsi le combat pour mettre le livre et la culture à la portée de tous et surtout des populations les plus vulnérables.

La lecture et la culture ne doivent plus être un luxe.

Cette soirée permettra de louer les containers (qui achemineront d’autres ordinateurs, d’autres étagères, d’autres livres…) et d'engager d’autres bibliothécaires pour trier ranger, former et organiser cette nouvelle maison du livre à la portée de tous.

Nous vous convions donc le 19 février 2018 à 19H30 au Théâtre Le Public pour une soirée kaléidoscopique avec Catherine Salée, Nabil Missoumi, Martine Willequet, Thomas Prédour, Layla Nabulsi, Cécilia Kankonda, Cathy Min Jung, Michel Kacenelenbogen, Patricia Ide, Babetida Sadjo, Géraldine Battesti, Benoit Minon, Olivier Vermeulen, et bien entendu François Ebouélé, initiateur du projet.

Tarif unique : 20 euros

(une participation supérieure est laissée à votre appréciation le soir à la billetterie). Réservations indispensables avant le 17 février au 0800 944 44.

L’intégralité des recettes de cette soirée sera reversée à la compagnie L’Archer qui se chargera de toute l’organisation et de l’acheminement des livres.

Des livres qui circulent et c’est la liberté de pensée qui est en mouvement : si vous souhaitez faire don de livres en français ou en anglais (BDs, romans, pièces de théâtre, livres d’art, de jeunesse…) ou de matériel informatique en bon état, nous vous invitons à les déposer au Public le soir même ou pour de grandes quantités et pour ceux qui ne seront pas là le 19, merci de prendre rendez-vous auprès de François Ebouele au 0487 200 789 ou avec la bibliothécaire Michèle Godefroy au 0472 667 227.

Convient aux enfants.