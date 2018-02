FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: L'ASSOCIATION DES HOMMES ET FEMMES DYNAMIQUES DE LYON ONT CÃ‰LÃ‰BRÃ‰ LEUR 10 ANS D'EXISTENCE A LYON Câ€™Ã‰TAIT VENDREDI DERNIER

FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: L'ASSOCIATION DES HOMMES ET FEMMES DYNAMIQUES DE LYON ONT CÉLÉBRÉ LEUR 10 ANS D'EXISTENCE A LYON C’ÉTAIT VENDREDI DERNIE Une soirée riche en couleur avec la présence des Camerounais venus de toute la région Rhône Alpe Maritime. Les Camerounais de Lyon se retrouvent ainsi constamment autour de leur association qui compte une centaine d'adhérents pour célébrer l'amitié, le partage, la solidarité et surtout le vivre ensemble. Et ce vendredi 9 février 2018, celà faisait 10 ans que cette association voyait le jour, raison de plus, pour manifester en présence des artistes: Bisso Solo; Olivier de Clovis et Amazone du Camer leur joie. En images comme si vous y étiez avec les éditions SOPIEPROD Paris.