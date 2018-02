Cameroun: BANGANGTE : LA PANTHERE SPORTIVE DU NDE PRETE POUR SA REMONTEE EN ELITE ONE :: CAMEROON En remerciant célestine Ketcha Courtes pour sa clairvoyance, les populations du Ndé se disent prêts à soutenir Chantale LEWAT et son équipe pour que Zuimanto retrouve la division d’honneur en 2018.

L’APAISEMENT…DES FEYMANS

« C’est l’équipe conduite par Chantale LEWAT qui discutera le championat cette année », nous a affirmé les chefs supérieurs que nous avons joint au téléphone … Ce que certains de nos collègues font n’engage qu’eux.

Quand le préfet du Ndé invite Le Chef Supérieur Bahouoc, à se joindre à pairs afin que la panthère renforce ses armes pour la nouvelle saison, OUMAROU HAMAN WABI, est loin d’imaginer que Sa Majesté Roger KEMAJOU est noyé dans un deal, où il s’est engagé à livrer la panthère sportive du Ndé à une bande de « nouveau riche » comparable a des feyman en quête de piste pour le blanchiment d’argent. Face à l’orientation et au ton que prenait l’Assemblée générale d’apaisement, le préfet du Ndé s’est inspiré de l’éclairage de céléstine Ketcha COURTES maire de Bangangté et fondatrice de l’Association panthère sportive du Ndé, pour stopper le Hold-up orchestré par un Groupe de chef ayant perçu la somme 15 million qu’ils se sont partagés. Le préfet du ndé a siffler la fin de la mascarade, la mission n’étant pas accompli, les chefs obligés de remplir leur cahier de charge de peur de rembourser les 15 millions vont dans un cadre privé, hors de l’assemblée générale décidé de signer une convention avec Jules Francois FAMAWA, pour remettre la panthère sportive du Ndé à une société qui n’existe pas encore….( car sa création est prévues pour les semaines à venir). Les chefs ont alors joué leur jeu… Chantale Lewat a pris la route de la sagesse, la Panthère sportive du Ndé S.A a été affilié à la ligue professionnelle de football : ZUIMANTO a échapé au piège des prédateurs d’un autre genre.

ETAT DES LIEUX…

C’est en réalité à cause des coups bas et des actions obscures de certaines élites du Ndé, que la panthère du Ndé, rate la montée en 1ere division l’année dernière. Le Fauve du Ndé a fini 4eme au classement, à un pas de la remontée.

Sans relâche la Pca Chantale LEWAT, le DG Raphael Bitchebé, la présidente d’honneur Célestine KETCHA COURTES et certains membres comme Calvin DJappa, ont décidé de mettre le turbo en marche pour que cette saison soit celle de la gloire.

Le recrutement a démarré dès la fin de la saison écoulée, les entrainements se déroulent tous les jours du lundi au vendredi à partir de 15h au stade du collège Thomas Noutong. Plusieurs matches amicaux ont été joués, la mise en forme assurée, et à ce jour, 23 contrats de joueurs sont signés et transmis à la ligue professionnelle de fotball avec l’affiliation de Zuimanto.

Si des noms comme Wambo défenseur de l’UMS de Loum, NJOYA attaquant de l’unisport de Bafang, Divine capitaine de National Polytechnique ont rejoint la panthère sportive du Ndé, Le Coach Kouessi Jean jacques et le Coach Ngang qui ont fait rêver le Ndé en finissant 4eme ont accepté de rester pour une nouvelle aventure. En faisant un tour au entrainement les supporters font déjà le pari de la remonté en élite one, et assure Chantale Lewat de leurs soutiens inconditionnels.

Que sera la Panthère SAS ????

Le chef Bahouoc noyé dans un deal avec son partenaire Jules François FAMAWA, s’est trouvé obligé de signer au nom des chefs du Ndé, un document donc les manquements et anomalies sont visibles à premier coup d’œil temps sur le fond que sur la forme. En se désolidarisant le Chef supérieur Bangangté qui exprimait l’attachement des chefs à la légalite, et à la paix, déclaré le soutien de plusieurs chefs à l’exécutif de la Panthère Sportive du NDE S.A issu du dernier conseil d’administration avec comme Pca. Chantale LEWAT .

Pour répondre à ce que vaut la Panthère SAS, annoncée par le chef Bahouoc dans son document délivré à Jules FAMAWA, il suffit de se poser la question de savoir si une entreprise peut opérer avant son existence. Pour brader Zuimanto, un groupe de chefs a voulu sacrifier une équipe de fils et filles qui, mobilisée au sein de la Panthère SA, au profit d’un seul individu qui par le verbe a promis créer une société de 200 Million en 72 heures , en octroyant un bonus de 20 million à ce groupe de chefs : Dans le Ndé certains Chefs très respectés comme le Roi de Bamena, le Roi de Batchingou, le Roi de Bangangté et bien d’autres nous ont exprimé leur surprise face à ce geste de JUDA contre le Ndé.

Heureusement dit l’un d’eux c’est l’équipe de Chantale LEWAT qui est reste valable…