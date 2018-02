Cameroun: BANGANGTE : QUAND LA CONTINUITE DE Lâ€™ADMINISTRATION DEVIENT UN PIEGEâ€¦ :: CAMEROON

Cameroun: BANGANGTE : QUAND LA CONTINUITE DE L’ADMINISTRATION DEVIENT UN PIEGE… :: CAMEROON Le préfet du Ndé OUMAROU HAMAN WABI, vient de se rendre compte que son 1er Adjoint AYISSI MVOGO LAURENT devenu sous-préfet de KOMNYABETA est la source de ses malheurs.

Le voleur ne vient pas de loin … C’est le mariage incestueux entre les forces endogène et les forces exogène qui secoue le Ndé en ce moment. L’affaire panthère sportive du ndé a donné au préfet de s’interroger sur la nature des secrets de son service toujours bien maitriser par les flotteurs de trouble.

L’HOMME DE TOUS LES DOSSIERS…

Selon des sources crédible et proche de la préfecture du Ndé, l’actuel sous-préfet de Kon Yambetta, Ayissi Mvogo Laurent a du mal à se passer de son réseau de business mis en place dans le Ndé pendant qu’il était premier adjoint préfectoral. En citant les dossiers fonciers, et les procédures parfois tronquées avec les autorités traditionnelles,

l’on nous présente AYISSI Mvogo comme un acteur des histoires noires du Ndé : « c’est un spéciale des dossiers flous…il a un secret pour embrouiller le préfet et obtenir ce qu’il veut » nous déclare notre source en ajoutant «il a œuvré pour l’aboutissement de plusieurs titres foncier sur le domaine privée de l’Etat ».

A LA QUETTE DU GOMBO…

Aujourd’hui, le sous-préfet de Kon Yambetta est à Bangangté même les jours ouvrables et aux heures de service. Il n’hésite pas de garer son véhicule à la préfecture du Ndé comme pour faire des civilités au patron du département… « En réalité il vient gérer des dossiers… » .

Laurent MVOGO AYISSI, mets plusieurs de ses anciens collaborateurs mal à l’aise. Il est réputé être celui qui livre les dossiers secrets dehors, et livre même des secrets confidentiels du département du Ndé qu’il a servi.

CA SORT COMME CA SORT…

Pour avoir été président du comité départemental du Ndé de la fécafoot , par décision N° 014/FCF/PCN/2015 constatant la composition des comités départementaux de normalisation des ligues de football et signé le 17 avril 2015 par Joseph OWONA président du comité de normalisation de la fécafoot, le 1er adjoint préfectoral du Ndé AYISSI MVOGO en son temps, avait déchargé un million de francs à Francois FAMAWA million au nom du sous-préfet de Bangangté pour l’organisation du championnat de vacance, alors qu’il n’était pas sous-préfet. Dès son départ pour KON YAMBETTA, le préfet du Ndé OUMAROU se rendra compte que plusieurs dossiers traités en interne sont connus par des usagers. . . Parmi les dossiers les plus brulants, celui qui déstabilise la panthère actuellement.

LA CRISE ET SES ACTEURS …

L’actuel sous-préfet de KON YAMBETTA est le conseille stratégique du chef Bahouoc et de Jules François FAMAWA pour la déstabilisation de la Panthère sportive du Ndé SA ; Il dit connaitre toutes les dispositions à prendre pour contourner le préfet du Ndé. Il travaille peut être comme consultant et se fait payer à prix d’expert … seulement il a pas mal de copie de documents et d’informations administratifs qu’il livre pour se faire sa part de fortune d’administrateur civil. Ce Lundi encore il est parti de Mbam ET Inoubou pour prendre part à la réunion de signature des contrats de l’équipe « fantôme » panthère SAS en voie de création à Bangangté et a promis de faire aboutir le dossier à Yaoundé en décaissant encore des billets de banque : Le préfet OUMAROU HAMAN est bien informé, et reconnais que Ketcha Courtes a été victime des pratiques obscures de ce diplômé de l’Enam.