CAMEROUN :: Candidatures du RDPC aux sÃ©natoriales 2018 : Au moins deux femmes titulaires par liste :: CAMEROON

CAMEROUN :: Candidatures du RDPC aux sénatoriales 2018 : Au moins deux femmes titulaires par liste :: CAMEROON Exigence du Sg du Comité central de ce parti dimanche dernier lors de la réunion de mise en route du processus d’investiture.

«Dans les listes, il faut prévoir obligatoirement deux femmes au moins comme candidates titulaires», prescription de Jean Nkuete, dimanche 11 février dernier, au siège de ce parti (quartier Lac municipal). Le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) présidait une importante réunion.

Une séance de travail entre lui et les chefs de délégations permanentes régionales, accompagnés de leurs chargés de mission, consacrée à la définition de la feuille de route du processus de sélection des listes de ce parti aux élections sénatoriales du 25 mars 2018.

Le Sg explique que le président national, Paul Biya, s’est engagé à promouvoir le genre. « Notre parti plaide pour la promotion de la femme dans le milieu politique. Nous ne pouvons pas avancer et reculer en même temps ».

En termes clairs, tous les candidats tête de liste qui sollicitent l’investiture du Rdpc devront se conformer à cette règle ferme du Sg adressée aux dix chefs de délégations permanentes régionales. Ces organes, appuyés à l’occasion par les chefs de délégations permanentes départementales, agissent pendant toute cette semaine (du 13 au 16 février 2018) comme des commissions de réception, analyse et évaluation des dossiers de demande d’investiture.

« Ils nous appartient de tout mettre en œuvre pour gagner la totalité des sièges mis en jeu », souligne par ailleurs le Sg. Et pour ce faire, les commissions mises en place devraient rester « très vigilantes et rigoureuses sur la qualité des dossiers et des pièces soumis. Dans tous les cas, aucun dossier incomplet, aucun dossier dont les documents n’ont pas été signés par l’autorité compétente ne doit être transmis au Secrétariat général», a martelé Jean Nkuete.