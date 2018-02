CAMEROUN :: CAN 2019 : 2018, lâ€™annÃ©e dÃ©cisive :: CAMEROON

CAMEROUN :: CAN 2019 : 2018, l’année décisive :: CAMEROON Si pour des raisons évidentes, la menace sécuritaire et la conjoncture économique ont constitué la trame du récent message présidentiel à la Jeunesse, le sport n’a pas du tout été oublié. S’adressant à ses jeunes compatriotes, Paul Biya a campé, en une phrase, le contexte et l’enjeu d’un grand rendez-vous sportif qui mobilise déjà beaucoup d’énergies : la 32 è édition de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2019 qui va se dérouler au Cameroun.

La place exceptionnelle occupée dans l’agenda national par cet événement sportif majeur n’est plus à démontrer. Depuis l’attribution de la compétition au pays des Lions indomptables, de nombreux chantiers sur financement public, sont ouverts. Des moyens considérables sont en train d’être mis en œuvre pour doter notre pays d’équipements adéquats. Qu’il s’agisse des grandes enceintes (Japoma, Olembé), des stades réhabilités à Yaoundé et Douala, des nouveaux stades (Bafoussam, Buéa), des terrains d’entrainement, des structures d’hébergement, des voies de communication, etc.

A ce titre, l’année 2018 se présente comme un tournant décisif sur le chemin des préparatifs. En ce mois de février, le compte à rebours indique 15 mois environ pour honorer l’échéance, étant donné que toutes les infrastructures doivent être livrées 2 à 3 mois avant le coup d’envoi. Longtemps au ralenti sur certains sites, les travaux de construction ont repris et connaissent même une accélération notable. De l’avis des observateurs, l’importance de la phase préparatoire s’explique par le caractère exceptionnel de la compétition. Pour la première fois en effet, la CAN va regrouper 24 équipes et se disputer sur 7 stades répartis dans 5 villes différentes.

En rappelant la somme des sacrifices déjà consentis par les pouvoirs publics pour répondre aux attentes du public et des différents partenaires, le chef de l’Etat interpelle par ricochet toutes les personnes et institutions impliquées dans la préparation et l’organisation, afin que chaque maillon de la chaine joue à fond son rôle, pour mieux atteindre les objectifs fixés. Mais au-delà des infrastructures sportives, il appartiendra aux sportifs de prendre le relais pour prolonger une dynamique de victoire suffisamment ancienne.

La liste des lauriers remportés ces derniers temps par le Cameroun constitue à la fois une source de motivation et d’inspiration pour la jeunesse. On peut rappeler à ce propos, le cinquième sacre continental des Lions indomptables lors de la CAN 2017, la victoire obtenue à domicile par l’équipe nationale de volleyball féminin, championne d’Afrique de la discipline, sans oublier les médailles remportées par des athlètes camerounais dans diverses compétitions internationales.

On n’attend pas moins de nos sportifs lors des futures échéances. Pour que la CAN 2019 connaisse une réussite sur tous les plans, l’Etat s’est impliqué à fond, dans la construction d’infrastructures comme dans l’organisation globale. La balle sera plus tard dans le camp des principaux acteurs du terrain. Après l’achèvement des travaux d’infrastructures, il reviendra ensuite à nos footballeurs d’être à la hauteur de leur réputation ainsi que du palmarès élogieux de leurs illustres devanciers.

Ils ne peuvent le faire qu’en performant autant, sinon mieux que leurs aînés qui ont su par le passé porter haut les couleurs nationales. En dépit de quelques faux pas, nos footballeurs sont encore capables de surpassement pour soulever les montagnes le moment venu.