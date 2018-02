Deux audiences pour la miss Cameroun :: CAMEROON Jeudi dernier, deux procédures judiciaires ont eu lieu.

Pour la quatrième fois, l’audience en vue de la suspension du titre de Miss Cameroun 2018 à Aimée Nseke Caroline est renvoyée au jeudi 15 février prochain. Pour cause, à la suite de la déposition complète des pièces par le plaignant. Me Gervais Mang Mayi, l’avocat de la miss a demandé une enquête civile afin d’entendre les témoignages des membres du jury lors de la cérémonie.

Pour lui, « compte tenu du nombre de points glanés sur l’ensemble des épreuves, même si la plaignante s’était présentée dans la liste des douze, elle n’aurait jamais été admise parmi les six finalistes. Car, au moment où on lit la liste des douze, on connait les six finalistes. Cette liste qui permet de faire le classement entre la miss et les dauphines ».

Une déclaration jugée perplexe par Me Georges Essimi, avocat de la plaignante. Le but d’un concours ou d’une élection étant que rien ne soit connu d’avance. Plutôt dans la même journée du 8 janvier 2018, l’audience en vue d’annuler le titre de la miss Cameroun 2018 s’est ouverte au Tribunal de grande instance (Tgi).

Au cours de celle-ci, des pièces ont été remises par le conseil de Caroline Biloa Kounou. L’affaire est renvoyée au 12 avril prochain en attendant « la mise en état du dossier à la diligence de la demanderesse par la production de l’original de l’assignation et conclusion en réplique éventuelle des défendeurs ».