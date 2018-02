Lancement des travaux du premier centre commercial rÃ©gional du Cameroun :: CAMEROON

Lancement des travaux du premier centre commercial régional du Cameroun :: CAMEROON Actis (www.Act.is), un important fonds d’investissement leader sur les marchés émergents, vient de lancer les travaux de construction du « Douala Grand Mall & Business Park », le premier centre commercial et de loisirs régional du Cameroun.

Développé par Actis et son partenaire local Craft Development, Douala Grand Mall comprendra 18.000 m² de commerces et de loisirs, aux abords du quartier Bonapriso à Douala, la principale métropole du pays. La galerie comprendra de nombreux restaurants, un centre d’activités pour les jeunes, un multiplexe de cinq salles de cinéma, un supermarché et des boutiques. Le centre commercial représente la première phase du projet de développement, à laquelle s’ajouteront un hôtel et un parc de bureaux.

Afin de poursuivre son déploiement stratégique dans le commerce moderne, la multinationale spécialisée dans la distribution en Afrique, CFAO a signé un accord pour la mise en place et l’exploitation d’un supermarché Carrefour Market, alors que le multiplex cinéma sera opéré par le groupe Genesis, un leader dans les secteurs des loisirs et de la restauration.

Les travaux ont été confiés en entreprise générale au constructeur sud-africain Raubex qui est déjà mobilisée sur le site. Une cérémonie officielle de lancement des travaux se tiendra à la mi-2018. Le projet contribuera à la création de plus de 4.500 emplois, tout en utilisant des matériaux et la main d’œuvre locale, et bénéficiera d’un régime d’exonération fiscale selon une convention signée avec le Gouvernement de la République du Cameroun.

Amanda Jean-Baptiste, Associée et responsable de l’immobilier pour l’Afrique de l’Ouest chez Actis, a déclaré : « Actis est ravi de franchir cette étape importante dans la réalisation du premier centre commercial régional du Cameroun; avec pour locomotives deux grandes enseignes de référence, intéressées par une dynamique de consommation croissante. Ce centre apportera une contribution significative à la création d’emplois et aux autres indicateurs économiques du pays. »

Mathurin Jidjouc Kamdem, CEO de Craft Development a ajouté: « Douala Grand Mall & Business park » est un projet de référence qui apportera à la vibrante ville de Douala un de ses plus grands développements « mixed-use » au standard international, avec plus de 4.500 emplois qui seront crées pendant les deux phases successives de constructions et d’opérations.

Actis a déjà réalisé des investissements dans le secteur de l’électricité au Cameroun. Aux côtés de l’Etat de Cameroun, Actis est l’actionnaire majoritaire de l’entreprise nationale de distribution d’électricite ENEO. Des discussions sont dans un état avancé avec le gouvernement du Cameroun pour promouvoir de nouveaux investissements significatifs dans le secteur de l’énergie, afin de poursuivre l’amélioration et l’extension du réseau électrique national. Actis jouit également par ailleurs, d’une forte présence en Afrique Francophone au sens large, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’éducation et de la santé.