CAMEROUN :: Conseil constitutionnel : DÃ©bat sur la reprÃ©sentation des femmes :: CAMEROON

CAMEROUN :: Conseil constitutionnel : Débat sur la représentation des femmes :: CAMEROON Sur 11 membres que compte cet organe, Arrey Florence Rita est la seule nommée.

Il a fallu attendre plus de deux décennies pour voir le Président de la République, Paul Biya, nommer par décret le mercredi 7 février, les 11 membres du Conseil constitutionnel. Ce Conseil sera présidé par Atangana Clément, 77 ans entamé.

Force est de constater que l’approche genre n’a pas été respectée. Les chiffres en parlent d’eux même. Arrey Florence Rita est la seule femme membre du Conseil Constitutionnel. Cette représentation dérisoire est loin de la tendance qui tend de 30% à 50% en matière d’égalité de sexe. Joint au téléphone la Coordonnatrice nationale du réseau ‘’More women in politics’’, Justine Diffo Tchunkam, n’a pas caché sa déception.

« Nous avons acclamé la mise en place du Conseil Constitutionnel, mais en même temps, nous sommes un peu restés sur notre soif. On s’attendait à au moins 30% de femme un peu comme au Conseil électoral ». Arrey Florence Rita, est une magistrate hors échelle. Elle est ancienne vice-présidente du tribunal pénal international pour le Rwanda. Si la coordonnatrice de More women in politics reconnait ses qualités, elle ne manque pas de relever la distance qu’il y a entre la volonté politique et la transformation dans les faits, cette décision politique.

Dans sa profession de foi de 2011, le président de la République rappelait aux Camerounais que la parité genre est au cœur de son programme politique. « Nous sommes dans une année électorale. C’est une grande occasion manquée par le chef de l’Etat d’aligner des actions qui auraient valu mille mots » fait-elle savoir.

Contrairement au Conseil Constitutionnel, on compte 56 femmes sur les 180 députés à l’Assemblé nationale du Cameroun ; ce qui représente environ 31% . Au niveau de la chambre haute du parlement, on dénombre 20 femmes sur les 100 membres que compte cette institution, soit un taux de représentation de 20%.