Cameroun, ENVIRONNEMENT CARCÃ©RAL: Les propositions de la sociÃ©tÃ© civile pour amÃ©liorer la vie en prison :: CAMEROON

Cameroun, ENVIRONNEMENT CARCéRAL: Les propositions de la société civile pour améliorer la vie en prison :: CAMEROON La mouture de cette démarche a récemment été présentée à Yaoundé par un regroupement d’organismes spécialisés dans l’encadrement des prisonniers et des acteurs qui exercent leurs activités.

Le Centre d’orientation éducative du Cameroun, son partenaire italien, la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés et l’Union européenne ont, dans le cadre d’un projet d’humanisation des conditions de détention et de protection des droits des détenus dans les prisons de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Mbalmayo organisé une cérémonie de restitution des résultats en vue de valoriser les aspects novateurs et les acquis à préserver.

Ainsi tous les maillons de la chaîne judiciaire ont pris part autour de la thématique « promotion et protection des droits de l’homme et du détenu : expérience et contribution du Ppue-Coe à la mise en œuvre du plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme au Cameroun 2015-2019 ». Il s’agit selon les organisateurs de diffuser, informer et former les participants sur les comportements à adopter en situation, sensibiliser sur les bonnes pratiques en matière d’encadrement des détenus, susciter de nouvelles synergies d’action en faveur de la promotion des droits de l’homme, de partager des expériences sur les peines alternatives à la prison au Brésil, en Italie et au Cameroun par les associations Apac et Communauté Jean 23.

