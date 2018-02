Cameroun, SÃ©natoriale du 25 mars 2018: Victoire programmÃ©e pour le Rdpc :: CAMEROON

Cameroun, Sénatoriale du 25 mars 2018: Victoire programmée pour le Rdpc :: CAMEROON Cette formation politique contrôle plus de la moitié du collège électoral.

Pour les sénatoriales, le collège électoral est composé de plus de 10.000 conseillers municipaux répartis sur les 360 communes que compte le pays.

Dans cet ensemble, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), contrôle la quasi-totalité des exécutifs communaux dans les régions du Sud, de l’Est, du Centre, de l’Extrême-Nord, du Littoral et est très présent dans les régions de l’Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Nord et de l’Adamaoua. Le Rdpc est pour ainsi dire présent dans les dix régions quand son suivant direct, le Social Democratic Front (SDF), ne réussit jusqu’ici pas à pénétrer des bastions du parti au pouvoir telles les régions du Sud, de l’Est, du Centre, ou encore de l’Extrême-Nord ; et est à la traine dans les autres régions.

