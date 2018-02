NIGÃ‰RIA :: Tutu, peinture mythique disparue du Nigeria, retrouvÃ©e dans un appartement Ã  Londres

NIGÉRIA :: Tutu, peinture mythique disparue du Nigeria, retrouvée dans un appartement à Londres L’art nigérian exulte. Tutu, un célèbre portrait de l’artiste nigérian Ben Enwonwu a été retrouvé dans un appartement à Londres. Et il est authentique.

Voilà maintenant plus de trois décennies que le Nigeria est à la recherche de “sa princesse” Ife Adetutu Ademiluyi, communément appelée Tutu. Cette icône nationale du Nigeria a été immortalisée sur planche par Ben Enwonwu, peintre nigérian.

L’artiste, considéré comme le fondateur du modernisme nigérian, a réalisé trois versions de cette image devenue un symbole de la réconciliation nationale dans le pays. Mais depuis des années, plus aucune trace des tableaux originaux, dont de nombreuses copies sont accrochées sur presque tous les murs des maisons au Nigeria.

Fin 2017, Giles Peppiatt, le directeur de l’art africain moderne à la maison d’enchères Bonhams, à Londres, reçut plus qu’une surprise : accéder à un authentique Tutu. Il a été contacté par une famille “ordinaire” dans le nord de Londres. Dans leur appartement, une version originale du célèbre tableau, acquise il y a des années par leur père. À quel prix, à quelle occasion, dans quelle condition ? La famille n’en dira pas assez. Elle a d’ailleurs demandé à rester anonyme.

C'est une cause de célébration, un moment potentiellement transformateur dans le monde de l'art

Selon le romancier nigérian Ben Okri, cela représente “la découverte la plus significative de l’art africain contemporain depuis plus de 50 ans. C’est le seul authentique Tutu, l‘équivalent de quelques trouvailles archéologiques rares. C’est une cause de célébration, un moment potentiellement transformateur dans le monde de l’art”.

Le 28 février 2018, le tableau sera mis en vente à la galerie Bonhams. Il devrait se vendre entre 200 000 et 300 000 euros. S’il dépasse la limite supérieure, il établira un nouveau record pour un artiste nigérian moderne.

Ancien étudiant d’Oxford ou encore de Slade en Angleterre dans les années 1940, Ben Enwonwu était un peintre mondialement connu. Une notoriété qu’il doit à sa réalisation d’une sculpture en bronze de la reine d’Angleterre lors de sa visite au Nigeria en 1956. Toutefois, Tutu est considéré comme son plus grand chef-d‘œuvre – l’image a été exposée à ses funérailles en 1994.

L’art africain a été dépossédé de plusieurs de ses œuvres durant la colonisation et les guerres d’indépendance. Certains pays comme le Bénin ont exigé le retour de leur patrimoine, parfois exposé dans des maisons d’art occidentales. Mais, pour de nombreuses autres œuvres, le mystère reste entier.