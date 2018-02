FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: GRAND GALA DE L'ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN 92 AU PROFIL DES ORPHELINS DU CAMEROUN Samedi 10 Février 2018 dernier, était un grand moment de solidarité dans la petite commune de Bagneux en région Parisienne, et pour causse l'association dénommée, "MAIN DANS LA MAIN 92" organisait son tout premier gala au profil des enfants orphelins du Cameroun en présence de Mme le maire de Bagneux et un représentant de l'état du Cameroun. Un grand moment de partage et de communion avec plusieurs associations parisienne venus soutenir Main dans la Main 92 qui compte près de 45 membres en son sein. Et pour bien faire la fête, les artistes Narcisse Prize et Richard AMOUGOU ont offert au public présent un spectacle de grande qualité. Vivement l'année prochaine pour sa 2 ème édition mais en attendant, savourez l'instant avec les images de SOPIEPROD Paris qui a fait le déplacement pour la circonstance.