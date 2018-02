Cameroun: La COMICODI demande Ã  Monsieur le DÃ©lÃ©guÃ© GÃ©nÃ©ral Ã  la suretÃ© nationale dâ€™ouvrir une enquÃªte nsur les accusations de proxÃ©nÃ©tisme contre Jacques Albert Auguste Patru, un citoyen franÃ§ais :: CAMEROON

Cameroun: La COMICODI demande à Monsieur le Délégué Général à la sureté nationale d’ouvrir une enquête nsur les accusations de proxénétisme contre Monsieur le Délégué Général, J’ai l’honneur de solliciter la précieuse attention de votre vigilante autorité, à l’effet de lui soumettre aux fins d’enquêtes appropriées, la demande d’assistance reçue de madame Ewondo Henriette, épouse Fouda, laquelle met en cause un citoyen français ci-dessus nommé dont le comportement au-delà de l’abus de confiance et des menaces de toute nature, s’apparente au crime de proxénétisme.

Une telle enquête est d’autant plus recommandée, que des situations semblables sont devenues légion, avec de plus en plus de truands étrangers qui trouvent au Cameroun un terrain de prédilection, jouant souvent de la facilité de la corruption de hauts responsables à tous les niveaux. Nombre de ces escrocs et bandits sans foi ni loi se permettent chez nous des choses qu’ils n’oseraient pas ailleurs, et réussissent généralement à envoyer les nationaux derrière les barreaux.

Le cas de dame EWONDO Henriette est suffisamment représentatif, inquiétant et choquant pour que vous y investissiez de la poigne et des moyens nécessaires, pour lui rendre la fierté d’être Camerounaise et protégée par les autorités de son pays.

Dans cette attente, croyez, Monsieur le Délégué, en l’assurance de notre sincère considération citoyenne./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME Médiateur universel

PJ : 1 dossier

Copie : DGRE