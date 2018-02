Cameroun: Le lycÃ©e de Sodiko reÃ§oit un laboratoire scientifique flambant neuf. :: CAMEROON

Cameroun: Le lycée de Sodiko reçoit un laboratoire scientifique flambant neuf. :: CAMEROON La construction et l'équipement de ce laboratoire estimée à 35 millions sont l'œuvre de l'ONG Shumas en collaboration avec la communauté de Sodiko.

C'est l'esplanade du lycée bilingue de Sodiko qui a servi de cadre ce jeudi 8 février à la cérémonie de rétrocession d'un laboratoire scientifique de dernière génération au dit lycee. Un don de l'ONG Shumas Cameroun qui , selon ses responsables souhaitent améliorer les conditions de travail des jeunes élèves du lycée Bilingue de Sodiko.

Devant un parterre d'autorités et de personnalités, Ngock fils Emmanuel, le proviseur du lycée s'est dit honoré par ce geste qui vient résoudre un gros problème que les élèves de son établissement traînaient depuis la création de ce lycée. Ceux-ci pourront mieux assimiler désormais les cours de chimie, physique et aussi de biologie...etc. c'est ainsi qu'il a dans son discours de circonstance tenu à remercier non seulement l'ONG Shumas,mais aussi la communauté de Sodiko avec à sa tête son très dynamique chef sans qui certainement tous ceci n'aurait pas pu être possible.

Jean Marie Ekoa Mbarga, le sous préfet de Douala 4è a lui aussi tenu à remercier le directeur général de l'ONG Shumas tout en précisant au responsable du lycée que le laboratoire dont on lui remet les clés au lycée en ce jour appartient désormais à l'Etat du Cameroun ainsi, les différents lycées de Douala 4è pourront en cas besoin solliciter son usage . Le chef de terre lui a donc donné la lourde charge de l'entretien de ce bijoux afin que plusieurs générations puissent en profiter.

Il faut dire que pour bénéficier de ce don de l'ONG Shumas, les populations de Sodiko par le biais de leur chef ont fait une demande auprès du directeur général de l'ONG connaissant son grand cœur, ce dernier qui a déjà avec l'ONG qu'il dirige eu a réaliser plusieurs autres oeuvres à la hauteur de ce laboratoire a étudié longuement le dossier du lycée de Sodiko avant de le valider.

le coût global du projet etant estimé à 35 millions de francs CFA, la communauté de Sodiko aura contribué à hauteur de 30% et l'ONG a géré le reste soit 24 millions.