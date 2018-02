Cameroun â€“ FÃªte de la jeunesse : le SDF ne dÃ©filera pas Ã  YaoundÃ© :: CAMEROON

Cameroun – Fête de la jeunesse : le SDF ne défilera pas à Yaoundé :: CAMEROON En prélude à la 52ème édition de la fête nationale de la jeunesse, le Social Democraty Front (SDF) délégation régionale du Centre décline sa participation au défilé, du 11 février prochain au boulevard du 20 mai. le patron de cette délégation, Emmanuel Ntonga l’a annoncé, le 6 février 2018 à Yaoundé.

Les raisons sont claires, le Social Démocraty Front déplore jusqu’ici l’attitude du gouvernement camerounais vis-à-vis de la crise anglophone. Le parti de Ni John Fru Ndi déplore la non résolution de la crise anglophone par le gouvernement. A chaque édition de la fête de la jeunesse, le public a toujours clamé le passage du parti de la balance. Pour cette année, le SDF sera absent dans la région du Centre. A l’origine de cette résignation, la crise anglophone n’aurait pas toujours trouvé de solutions. « Nous ne participons pas à une fête nationale parce qu’on est pas d’accord avec le régime, à propos de ce qui se passe dans les zones anglophones » a indiqué le président régional du Centre, Emmanuel Ntonga. Cette décision vient en solidarité aux jeunes de deux parties anglophones. « Nous sommes solidaire à la jeunesse des régions anglophones et à cause de cette solidarité, nous gardons nos réserves et nous restons un peu en retrait face à toutes ces activités ” a-t-il éclairci. » Mais néanmoins, la fête dédiée aux jeunes se prépare de façon individuelle, par session et par région. « Il y a certains de nos militants qui vont soutenir les écoles ou les collèges qui vont défiler », a-t-il précisé.

Selon le délégué régional du Centre, le taux des jeunes dans le parti de la balance est estimé à 85%. De plus en plus, les listes des candidats dans les mairies et les députations sont constituées en majorité des jeunes. Preuve que le parti du Chairman Ni John Fru Ndi fait de plus en plus confiance à la jeunesse. Au sein du parti, il y a des structures essentiellement dédiées aux jeunes. « Nous avons la coordination internationale des jeunes socialistes dont le vice-président Joshua Oshi représente » a-t-il expliqué. Aujourd’hui, les candidats pour le poste de membres au Comité Exécutif National (NEC) vont partir de la tranche juvénile. Même son de cloche pour l’un des conseillers juridiques régionaux qui pense que, dans le SDF de la base jusqu’au sommet « nous avons à chaque niveau une coordination des jeunes ».

Depuis le renouvellement du bureau régional du Centre, il y a eu une nette transformation. La vieille génération a laissé place à la nouvelle génération. Pour elle, « il y avait un verrouillage systématique, alors il a fallu l’impulsion de tous les jeunes ». Le SDF permet à ces jeunes militants de participer aux différents séminaires.