CAMEROUN :: Il emprisonne ses neveux :: CAMEROON Florent. E le plaignant devant le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif réclame à ses neveux, la maison qu’a laissée son père. Le litige commence en quelques années avant le décès de sa sœur. « Du vivant de mon père, ma sœur n’avait pas où rester. Mon père lui a montré une maison située au quartier Etoudi.

Avant sa mort, il laissé des consignes fermes. Puisque cette partie était réservée au mon frère aîné décédé il y a longtemps. La maison était donc destinée à son fils. Quand ce dernier a atteint l’âge de la maturité, il est venu me demander la parcelle de terrain qu’occupait ma sœur et ses enfants. Ma sœur s’est opposée. Malheureusement, elle va décéder en laissant ce problème. Maintenant ses enfants me tiennent tête.

Ils ne veulent pas céder la maison et le terrain. C’est la raison pour laquelle je leur ai porté plainte et déféré au parquet », a-t-il expliqué. La présidente et le ministère public ont demandé des pièces justifiant les propos de Florent. Hélas, il n’avait que des copies. Le procès a donc été renvoyé pour défaut de pièces originales.