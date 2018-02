CAMEROUN :: Anne Marie Ngo Mabe Â« La start-up Mabe consulting fait dans la management des entreprises et la promotion du made in Cameroon Â»

CAMEROUN :: Anne Marie Ngo Mabe « La start-up Mabe consulting fait dans la management des entreprises et la promotion du made in Cameroon » Anne Marie Ngo Mabe est une jeune fille de 26 ans et titulaire d’une licence en marketing, qui a décidé de sortir du chômage des jeunes en créant son propre emploi, donc, actuellement, elle est coordinatrice qualité de Mabe Consulting SARL nouvellement créée.



Comme tous les jeunes de votre âge, vous auriez pu déposer des dossiers dans des entreprises pour trouver un emploi. Mais vous, avez décidé de créer Mabe Consulting, alors que rien ne vous prédisposait à faire du conseil en management de la qualité ?

Après avoir suivi une formation Qualité dans une structure de conseil et avoir effectué des missions en entreprise (formatrice et animatrice) elle s’intéresse donc fortement à la qualité, cherche à comprendre le fonctionnement et le management d’une société de conseil etdécide de créer une start-up qui est en faite une société de conseil et franchise de Solutions Ndéby (www.ndeby.org).C’est ainsi que je me rapproche de jeunes ingénieurs et leur soumets ce projet. Ils sont enthousiasmés par l’idée.

Quelle est la finalité de Mabe Consulting ? Quels sont les objectifs recherchés

L’ambiance de compétitivité qui prévaut à l’heure actuelle pousse toutes les entreprises camerounaises à engager des démarches qualité pour survivre face à la concurrence. l’objectif de Mabe consulting est d’accompagner le maximum d’entreprises possible à fonctionner selon les normes ISO et à moindre coût, montrer que les jeunes camerounais peuvent aussi faire du bon travail, le « Made In Cameroon », donner également du travail aux jeunes, contribuer à la réduction du chômage des jeunes diplômés. Notre site internet www.mabe-consulting.com présente nos activités.

Sur quoi comptez-vous pour atteindre vos objectifs ? Les principes et forces de Mabe Consulting ?

avoir une équipe jeune et compétente, mettre en place une organisation interne respectant la norme ISO 20700-2017 pour les société de conseils en management et le démontrer, avoir le maximum de consultants, dans les différents domaines de l’entreprise pour satisfaire les attentes des clients, faire un travail d’équipe bien structuré et repartir ou chacun apporte ses connaissances et son expérience pour atteindre au mieux les objectifs

Vous démontrez ici que votre formation en marketing (Université de Douala) vous a permis de créer un produit ; une start-up en conseil en management. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes en cette fête de la jeunesse 2018 ?

Le conseil que Anne Marie peut donner aux jeunes en ce jeune de la fête de jeunesse est de travaille dur, ne pas baisser les bras, t’intégrer le principe de s’auto-employer et être son propre chef, créer des projets …etc. Pour les entreprises c’est de faire confiance aux jeunes et à leurs entreprises, leurs donner les opportunités en signant des contrats de travail avec eux pour leur donner l’occasion de montrer de quoi ils sont capables.