CAMEROUN :: 6 militaires tuÃ©s par les braconniers dans le Nord :: CAMEROON

CAMEROUN :: 6 militaires tués par les braconniers dans le Nord :: CAMEROON Au moins six militaires de l'armée camerounaise dont un capitaine ont trouvé la mort dans une embuscade tendue par les braconniers dans le parc national de Bouba Ndjidda dans la région camerounaise du Nord hier nuit, a appris Xinhua des sources sûres.

Selon diverses sources concordantes, les soldats ont été tués lors que les braconniers étrangers qui avaient écumé nuitamment le parc pour y tuer des éléphants et autres espèces protégées étaient pourchassés par les forces de défense camerounaise.

"Après avoir tendu l'embuscade aux militaires en faction dans le parc, six ont été assassinés. Ils ont voulu emporter les cadavres des militaires tués. C'est là qu'une course poursuite a été engagée à leur encontre. Et les corps ont été abandonnés avant que les assaillants fondent dans la nature", raconte une source à Xinhua.

Selon les sources militaires, les corps sans vie des soldats seront ramenés samedi à Garoua, chef-lieu du Nord.

En proie aux attaques multiples des braconniers venus pour la plupart du Soudan, le parc national de Bouba Ndjidda, d'une superficie de 220.000 hectares, soit le plus grand du pays, bénéficie d'une politique de sécurisation et de protection des espèces fauniques qui y vivent depuis le massacre de près de 200 éléphants en 2012.