Plus de 500 athlÃ¨tes Ã  lâ€™assaut du Mont Cameroun :: CAMEROON

Plus de 500 athlètes à l’assaut du Mont Cameroun :: CAMEROON Plus de 500 athlètes en provenance d’une douzaine de pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe ont confirmé leur participation à la 23e édition de la Course de l’espoir plus connue sous l’appellation de l’Ascension du Mont Cameroun qui aura lieu le 17 février 2018 à Buéa dans le Sud-ouest, a appris vendredi APA auprès du Comité d’organisation.

A une semaine de l’événement, « l’heure est aux derniers réglages. Pour le moment, les choses avancent plutôt dans le bon sens et nous espérons que tout sera fin prêt d’ici le jour ‘J’ pour le bon déroulement de la compétition », a rassuré le Comité d’organisation.

Selon des sources proches de la manifestation, « toutes les commissions sont à pied d’œuvre pour un succès retentissant de la Course de l’espoir ».

Il s’agit, entre autres, des commissions d’accréditation, d’animation, d’hébergement, de restauration, de santé, de sécurité, de transport et de communication.

Pareille organisation montre « qu’au-delà du sport, c’est d’un événement multidimensionnel dont il est question », ont indiqué les responsables de la Fédération camerounaise d’athlétisme (FECATHLETISME).

Comme par le passé, l’on aura droit cette année à plusieurs catégories, hommes, femmes, juniors et seniors qui iront à l'assaut du Mont Cameroun, la plus haute montagne du pays qui culmine à 4100 mètres d'altitude.

Parmi des innovations annoncées cette année, il y a l’introduction d’un chronomètre électronique pour des résultats plus fiables.

Selon toute vraisemblance, tel que cela se fait dans les compétitions internationales, le chronomètre électronique sera désormais utilisé pour mesurer le temps de passage des athlètes, une option qui marque « une professionnalisation accrue de la compétition », d’autant qu’au fil des ans, « l’Ascension du Mont Cameroun gagne en notoriété avec de plus en en plus, la présence des athlètes étrangers », se réjouit-on au sein du Comité d’organisation.