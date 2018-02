CAMEROUN :: Le Conseil constitutionnel - Emmanuel Bonde : De lâ€™expÃ©rience Ã  faire valoir :: CAMEROON

CAMEROUN :: Le Conseil constitutionnel - Emmanuel Bonde : De l’expérience à faire valoir :: CAMEROON Sorti du gouvernement en octobre 2015, l’ancien ministre revient aux affaires après avoir servi pendant près de 40 ans.

Sa dernière activité officielle remonte au 05 octobre 2015. Emmanuel Bonde passait alors la main à Ernest Ngwaboubou comme ministre de l’Industrie, des Mines et du Développement technologique. Un décret présidentiel du 02 octobre venait de remanier le gouvernement. Emmanuel Bonde cédait ainsi son fauteuil de ministre après plus de 35 ans au service du gouvernement camerounais. Depuis hier, il joue à nouveau un rôle plus actif, avec sa nomination comme membre du Conseil constitutionnel.

L’homme est resté fidèle aux surprises. Comme membre du gouvernement, il était passé du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative en 2006, à celui des Mines et du Développement technologique en 2011. Auparavant, Emmanuel Bonde avait servi pendant neuf ans comme secrétaire d’Etat chargé des routes auprès du ministre des Travaux publics. Cette ascension avait commencé dès sa sortie de l’Ecole normale supérieure du Cameroun en 1975, avec un premier poste à Maroua dans l’Extrême-Nord.

Un an plus tard, l’ancien séminariste de Sainte Thérèse de Mvolye à Yaoundé rejoignait le cabinet du président du Conseil économique et social comme attaché. Puis, en 1978, il est entré à la présidence de la République comme attaché, avant d’être promu chargé de mission en 1982 .