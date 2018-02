CAMEROUN :: Le prÃ©sident Paul Biya au plus mal :: CAMEROON

CAMEROUN :: Le président Paul Biya au plus mal :: CAMEROON Une réunion du conseil de sécurité national français s'est tenue en France compte tenu de l'état de santé préoccupant du président Biya.

Il s'agit pour la France de parer à toute éventualité en cas de la disparition du président camerounais pour sécuriser les intérêts de la France et ses ressortissants.Le président Macron aurait donné l'ordre au porte avion Charles de Gaulle de se positionner auprès des côtes camerounaises et d'être prêt à entrer en action.Des mirages, jaguars, hélicoptères et avions furtifs de reconnaissance françaises se sont prépositionnés sur les bases françaises de Djibouti et du Tchad.

Des forces spéciales ont été mobilisées et la plupart des éléments servant dans ces forces ont été priés de rejoindre leurs bases .Le président Macron est très préoccupé par la situation latente de crise au Cameroun a instruit à son état-major de lui proposer un plan d'intervention en cas de besoin.

Les proches de Biya et ses médecins s'efforcent de tout mettre en oeuvre pour qu'il donne signe de vie pour calmer et apaiser les inquiétudes.