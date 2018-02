CAMEROUN :: Trois Personnes enlevÃ©es Ã  Koudini :: CAMEROON

CAMEROUN :: Trois Personnes enlevées à Koudini :: CAMEROON Aucune rançon n’a encore été réclamée par les ravisseurs. .

C’est dans la nuit du 6 au 7 février 2018 que les nommés Yaya Abdoul-Bagui, Abdoul-Raoufou et AbdoulRahim ont été enlevés dans le village Koudini, dans l’arrondissement de Belel. Le rapt a été organisé par un groupe d’hommes lourdement armées et portant des uniformes de l’armée selon divers témoignages de villageois de la localité. Les preneurs d’otages vont ordonner au chef de famille Alhadji Yaya Abdoul-Bagui ainsi que ses deux frères de les suivre en les menaçant avec leurs armes.

Dans leurs fuite, les ravisseurs demanderont aux membres de la famille d’attendre les instructions à suivre qui leurs seront communiquées dans les brefs délais. Rapt confirmé par les autorités administratives de l’arrondissement de Belel. « Nous avons été informés par le chef du village. Immédiatement les forces de défenses ont été déployées autour de la localité. Les militaires du Bim ratissent l’arrondissement ainsi que ceux du Bir » a expliqué le sous-préfet de Belel, joint au téléphone par le Jour.

Les populations du village Koudini pensent que les otages ainsi que leurs ravisseurs seraient gardés en captivité par leurs bourreaux dans les collines des villages environnants de Bélel. D’où leur la mobilisation tout azimut pour retrouver les otages. Selon le chef du village de Koudini, aucune rançon n’a été réclamée par les preneurs d’otages. « Nous sommes dans l’attente puisqu’ils ont dit qu’ils vont appeler pour nous dire la suite.

Nous prions tous pour leur libération » a-t-il déclaré. Actuellement, 27 personnes sont retenues en otages dans les arrondissements de Belel, Nyambaka, Ngan-Ha et Martap. Les ravisseurs réclament près de 200.000.000 F.CFA pour la libération des otages. Face à la recrudescence du phénomène des prises d’otages, les autorités administratives demandent aux populations de réactiver les comités de vigilance dans les villages et de fournir le renseignement aux forces de défenses et de sécurité.