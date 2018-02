Cameroun: Lâ€™amour prend un envol avec JumiaTravel! :: CAMEROON

Cameroun: L’amour prend un envol avec JumiaTravel! :: CAMEROON A l’occasion de la journée internationale de l’amour qui se célèbre le 14 février de cette année, le leader panafricain du e-commerce a décidé d’offrir ses plus beaux cadeaux à tous ceux qui souhaitent vivre ce moment prestige. Des prix exceptionnels pour des produits exceptionnels durant tout le mois de février.

“L’amour” c’est le thème qui barre la une des toutes les conversations en ce moment, de toutes les campagnes et même des prévisions de budgets dans les foyers au Cameroun et partout dans le monde. Le sujet est davantage important et sur toutes les lèvres parce qu’on se rapproche de plus en plus vers la date butoire, le 14 février, un jour qui marque un évènement important pour tous les amoureux de la planète. A cette occasion solennelle, toutes les enseignes se mettent à pied d’oeuvre pour offrir tout ce qui peut renforcer les liens entre les gens. Des cadeaux, des hôtels et de la détente. Tout le monde est concerné par cette journée et ce n’est pas le e-commerce qui va déroger à la règle.

JUMIA loves you, c’est le nom de la campagne que Jumia, le leader africain du e-commerce vient de lancer au Cameroun et partout dans le continent pour offrir des cadeaux exceptionnels à ses nombreux clients !Vous retrouvez des produits allant des téléviseurs, smartphones, cuisinières, frigos, mixeurs, montres connectées, vêtements de luxe, ordinateurs, jusqu’aux tablettes. Et pour l’ensemble de ses marques de marque, les prix ont été revu à la baisse avec des réductions allant jusqu’à 70% et en plus, vous commandez et vous vous faites livrer où vous voulez. Vous pouvez également faire livrer chez votre amoureux en payant par mobile money.

JumiaTravel, l’agence africaine du voyage en ligne, a également décidé de célébrer l’amour en proposant un large choix à tous ceux qui vont partager ce moment si prestigieux et si glamour. Des hôtels partout dans le continent, taillés sur mesure ste surtout à des prix exceptionnels. Des réductions allant jusqu’à 77% avec des établissements partout où vous voulez. Consultez ici

Alors, pour faire plaisir à ceux qui vous sont cher, et aussi à vous-même, sans vous déplacer, choisissez JUMIA, car JUMIA vous aime et n’a pour seule satisfaction que votre bonheur !