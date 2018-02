Cameroun: BITYE EFA Gwladys Madeleine Â« La plateforme immobiliÃ¨re Lamaison.cm vient rÃ©volutionner le processus dâ€™acquisition dâ€™une offre dans le secteur immobilier au Cameroun Â» :: CAMEROON

Cameroun: BITYE EFA Gwladys Madeleine « La plateforme immobilière Lamaison.cm vient révolutionner le processus d’acquisition d’une offre dans le secteur Au Cameroun, on est en plein dans le numérique. Et le secteur de l’immobilier n’est pas en reste. La révolution vient de la plateforme immobilière Lamaison.cm Une initiative de BITYE EFA Gwladys Madeleine, diplômée de la filière Marketing International de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun. Dans cette interview qu’elle accorde à camer.be, l’administratrice en présente les contours.

D’où vous est venue l’idée de créer une plateforme immobilière?

Née d’une simple observation du comportement des agents présents sur le marché de l’immobilier dans la ville de Yaoundé, il a été fait un constat selon lequel, la nécessité de confier son besoin à des agents immobiliers fiables et professionnels se fait de plus en plus ressentir. La merveilleuse idée nait en 2017 ou nous décidons de créer une plateforme immobilière dénommée Lamaison.cm en vue de répondre aux besoins du marché de plus en plus saturé. Sa dynamique d’équipe met à votre service des professionnels et un réseau de partenaires fiables pour promouvoir vos biens et répondre à vos besoins même les plus irréalistes ! Elle fait désormais partie intégrante d’une holding de la société SWISS ECO CONCEPT SARL

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots en quoi consistent les activités de la plateforme ?

Les activités de la plateforme consistent à effectuer la gestion immobilière des biens appartenant à des propriétaires, ou à des agents immobiliers identifiés et enregistrés dans notre base de données, à effectuer la promotion de leurs offres et en faciliter l’accès à nos prospects en un clic ! Biens évidement, le service est rémunéré mais à la portée de toutes les bourses. Les principales cibles sont donc : les propriétaires d’immeubles louer/vendre, les agents immobiliers et tous les citoyens à la recherche d’un bien pour achat/location. Nous enregistrons à notre actif plus 500 offres actualisées de biens en vente / en location sur la plateforme, plus 30 agents immobiliers enregistrés sur notre réseau et un portefeuille clients fourni de nationaux, étrangers, entreprises/ONG, diaspora…

En quoi vous démarquez –vous de la concurrence ?

La plateforme immobilière Lamaison.cm mets en avant : Une équipe professionnelle et dynamique entièrement dévouée à ses clients ; Un réseau de partenaires experts et expérimentés dans le secteur de l’immobilier ; Des offres régulièrement mise à jour sur la plateforme.

Quelles perspectives pour l’avenir ?

Notre vision est de développer le plus grand réseau d’agents immobiliers du Cameroun ; Garantir à tous nos clients des transactions sécurisées, dans un climat de confiance absolue ; Faciliter le quotidien de nos prospects dans leurs recherche de biens en mettant à disposition les techniques les plus innovantes en matière de NTIC, nous sommes d’ailleurs en train de concevoir une application Lamaison qui sera téléchargeable directement sur un Smartphone.