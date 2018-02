CAMEROUN :: NÃ©crologie - Vincent Nguini : Le dernier voyage :: CAMEROON

CAMEROUN :: Nécrologie - Vincent Nguini : Le dernier voyage :: CAMEROON Décédé le 8 décembre dernier des suites d’une longue maladie, le grand artiste musicien sera inhumé demain samedi dans son village natal à Obala.

Le virtuose camerounais de la guitare, Vincent Nguini, entame dès ce jour son dernier voyage à l’Hôpital général de Yaoundé où aura lieu sa levée de corps à 12h. Une étape qui sera suivie d’une messe à 14h en la Cathédrale Notre-Dame-des-Victoires. Ceci, avant le départ de la dépouille mortelle pour son domicile à Obala, son village natal dans la Lékié, région du Centre.

Dans cette localité qui l’a vu naître, une messe et une grande veillée teintées d’animations diverses vont meubler la soirée à l’occasion. Après le transfert du corps de l’auteur de « Symphony Bantu », « Traveler », « Duma », etc. à la place des fêtes de la ville samedi à 9h, la terre d’Obala va se refermer sur lui à jamais vers 14h. Vincent De Paul Nguini Ngong Obama, âgé de 65 ans a définitivement rangé sa guitare le 8 décembre dernier des suites d’une longue maladie. Il aurait perdu la bataille contre le cancer à Abadiâna au Brésil où il suivait son traitement.

Ancien chef d’orchestre de Manu Dibango, le livre de carrière du célèbre guitariste est chargé de péripéties aux quatre coins de la planète. Vincent Nguini aura convaincu par son doigté. 1969 marque le début de la carrière de ce monument de la musique internationale, à travers les intreprétations dans les clubs et hôtels du Cameroun des standards de jazz et Pop de groupes et artistes mondialement connus comme les Beatles, Jimmy Hendrix, Deep Purple et TheWho Crosby Still. Riche de ces expériences, il décide en 1973 de sillonner l’Afrique de l’Ouest où il se familiarisera avec plusieurs styles musicaux, l’afrobeat, le highlife…

Mais le bikutsi avant tout. Ce rythme de ses origines a eu une place spéciale dans toute sa carrière. En 1987, le guitariste s’envole pour les Etats-Unis où il y commence une fructueuse collaboration avec Paul Simon comme lead guitar. Vincent Nguini a influencé la musique de La star américaine en y introduisant les sonorités africaines à l’instar du Bikutsi et du Highlife. L’année 1994 marque la sortie de son premier album. Vincent Nguini aura reçu au cours de sa carrière, plusieurs distinctions honorifiques notamment un disque de platine avec le chanteur américain Paul Simon. A la guitare, son instrument de prédilection, il s’inspire de Jimmy Hendrix bien sûr, mais aussi de John McLaughlin, Jimmy Page ou Alvin Lee.