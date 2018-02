CAMEROUN :: Autoroute YaoundÃ©- Douala : Ã‡a roule sur les 20 premiers Km :: CAMEROON

CAMEROUN :: Autoroute Yaoundé- Douala : Ça roule sur les 20 premiers Km :: CAMEROON Si l’on doute de la livraison dans les délais contractuels de la première phase de cet ouvrage, sur le terrain, l’entreprise chinoise continue de s’activer.

Au vu de la vidéo diffusée par la China first highway engineeringg company ltd, l’on a une idée précise de ce à quoi va ressembler les 40 premiers kilomètres de la première phase du projet de construction de l’autoroute Yaoundé-Douala. Sur les 20 premiers kilomètres (PK 0-PK 20), le bitume d’une épaisseur de 17 cm au moins a déjà recouvert le sol. Le visage des buses se dessine également. De plus près, on peut davantage apprécier l’ouvrage. C’est ce qu’a fait le ministre délégué à la présidence de la République chargé des Marchés publics (Minmap) hier lors d’une descente sur le chantier des travaux de construction de l’autoroute Yaoundé-Douala.

Et le constat est clair. Ça roule entre le PK 0 et le PK 20. D’après le chef de la mission de contrôle, Hentati Riadh, les travaux sur cette phase sont à 56% du taux d’avancement du projet. 85% pour les 20 premiers kilomètres. Pour ce qui est du tracé PK 20-Pk40, les travaux de terrassement sont en cours. L’objectif est de terminer le tracé PK 20-PK40 avant la fin de l’année 2018. D’ici 2020, rassure le chef de la mission de contrôle, les 60 km de la première phase devraient être exploitables. A condition de régler un certain nombre de problèmes.

Problèmes relevés lors de la réunion de travail qui a suivi la descente sur le terrain du Minmap et de l’importante délégation qui l’accompagnait. Il s’agit en priorité de la libération des emprises, dira d’entrée de jeu, le représentant du Dg de l’entreprise chinoise. Difficulté également relayée par le chef de la mission de contrôle. Pour lui il y a urgence en la matière, car ceci affecte lourdement l’avancement des travaux. Il est surtout question de capitaliser cette saison sèche où les travaux pourraient connaitre une avancée considérable.

L’autre difficulté reste le retard dans le règlement des décomptes. Pour l’heure, les fonds mobilisés sont de 340 milliards. Ce qui va permettre de réaliser 50 km. Donc il faudra un montant supplémentaire pour achever le chantier. Après avoir écouté les uns et les autres, Abba Sadou leur a demandé de rester mobilisés et d’avoir constamment en esprit qu’une bonne partie de cette phase doit être livrée avant la fin de cette année .