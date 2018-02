Ã‰TATS-UNIS :: Le secret de la coiffure de Trump dÃ©voilÃ© par un vent fort (vidÃ©o) :: UNITED STATES

ÉTATS-UNIS :: Le secret de la coiffure de Trump dévoilé par un vent fort (vidéo) :: UNITED STATES Une vidéo diffusée sur la Toile a levé le voile sur le secret de la coiffure du Président Trump, une rafale à l'aéroport ayant révélé au grand jour sa large calvitie.

Une journaliste du Huffington Poste, Ashley Feinberg, a twitté des images prises sur la base aérienne de l'US Air Force du Maryland montrant le Président franchissant la passerelle d'embarquement de l'avion Air Force One, avec un bon vent dans le dos. À un moment, une rafale écarte la chevelure du septuagénaire, révélant une large calvitie allant de la nuque jusqu'au sommet du chef présidentiel.

Plus tard, YouTube a diffusé une vidéo appelée symboliquement The Real Donald Trump (Le vrai Donald Trump).

Début janvier, le quotidien The New York Post, se référant au livre de Michael Wolff «Fire and Fury» avait annoncé que le Président cachait sa calvitie grâce à un savant montage de mèches rabattues, maintenues par un produit fixant.