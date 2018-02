Cameroun: LETTRE OUVERTE Ã€ LA CLASSE POLITIQUE CAMEROUNAISE QUI VEUT ALLER AUX Ã‰LECTIONS! :: CAMEROON

Cameroun: LETTRE OUVERTE À LA CLASSE POLITIQUE CAMEROUNAISE QUI VEUT ALLER AUX ÉLECTIONS! :: CAMEROON Chèr(e)s compatriotes politiciens et politiciennes,Je respecte votre légitime ambition politique mais en tant que citoyen camerounais, je m’interroge. Je me pose des questions sur vos stratégies de conquête du pouvoir. Est-ce pour servir le peuple Camerounais ou pour vos propres intérêts personnels ?

Je m’adresse particulièrement à cette frange de la classe politique camerounaise que le régime Biya a déjà embarquée dans la fièvre des élections !

Quelles élections, chers compatriotes ? Dans quelles conditions ? Et pour quoi faire ?

Vous voulez aller aux élections dans un pays où soldats et civils continuent à être égorgés comme des moutons dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun ?

Vous voulez aller aux élections dans un pays où des dizaines de milliers de Camerounais sont réfugiés au Nigéria ? Vous voulez diriger le Cameroun, mais combien d’entre vous sont allés à Bamenda, à Buea, au Nigéria toucher du doigt la réalité de la souffrance de ces Camerounais ?

Vous voulez aller aux élections pour quoi faire ? Le problème n’est celui de savoir si vous pouvez battre le régime Biya aux élections ou pas, bien sûr que vous le pouvez ! Le problème est que cette fois-ci encore votre victoire vous sera volée !

Vous ne voyez pas le dispositif que le Système Biya est en train de mettre en place pour vous voler votre victoire ? Le Conseil Constitutionnel, Elecam, les hauts cadres de l’administration, les hommes d’affaires, les préfets, les sous-préfets, le Bir, et j’en passe…sont à la solde du régime.

Dans les conditions actuelles au Cameroun, il est impossible d’organiser des élections crédibles d’abord à cause de la crise anglophone en cours et ensuite à cause de la prise en otage du système électoral par le régime Biya.

Croyez-vous qu’avec la situation qui prévaut aujourd’hui dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, on peut y organiser des élections crédibles ? NON et NON et NON ! Vraiment vous m’étonnez et je dirais même que vous m’énervez !

Mais il n’est pas encore tard. A mon humble avis, vous devez vous mettre ensemble pour empêcher toute élection jusqu’à ce que les Camerounais dialoguent pour mettre fin à la violence dans notre pays. Dans les conditions actuelles, aller aux élections c’est faire preuve d’irresponsabilité, c’est être complice d’une mascarade de plus, c’est à la limite même manquer d’humanité. Pendant qu’on égorge vos frères et sœurs, vous ne pensez qu’aux élections qui seront truquées? Non, vous pouvez faire mieux ! Mettez-vous ensemble pour appeler le peuple à la résistance pacifique jusqu’à ce que les Camerounais se mettent autour d’une même table et se parlent pour mettre fin à la violence. Et alors on pourra avoir les élections !

Si vous ne m’écoutez pas, je vous donne RDV dans quelques mois et vous n’aurez que vos yeux pour pleurer vos victoires volées. Je prêche au désert, mais c’est mon boulot. Que Dieu bénisse le Cameroun.