Cameroun, NÃ©crologie: Le patriarche et entrepreneur Elie KAYO s'en est allÃ© ! :: CAMEROON

Cameroun, Nécrologie: Le patriarche et entrepreneur Elie KAYO s'en est allé ! :: CAMEROON C'est ce lundi 5 février que la Cameroun a perdu un de ses fervants entrepreneurs. Kayo Élie, c'est une référence commerciale, sociale et géographique de la ville de Douala. Le carrefour où son alimentation avait fait florès pendant les années 80 et 90 porte avec grandeur le nom de cet illustre homme.

C'est ce lundi à son domicile à Douala que l'homme au sourire inépuisable, le patriarche Kayo aussi connu comme grand reunificateur est passé de vie à trépas. Ayant bati un havre de paix, il peut être fier de le léguer à la postérité.

Camer.be exprime ici une pensée profonde pour la famille éplorée.