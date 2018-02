Lutte contre Boko Haram : PrÃ¨s de 500 militaires camerounais Ã  Sambissa :: CAMEROON

Lutte contre Boko Haram : Près de 500 militaires camerounais à Sambissa :: CAMEROON Le bataillon est arrivé au Nigeria samedi dernier.

Le colonel Charles Matiang et ses 496 soldats sont arrivés à Pulka samedi dernier. Le bataillon est composé de militaires camerounais du secteur n1 de la Force multinationale mixte et de leurs camarades de la 4eme Région militaire interarmées. Ils ont installé leur bivouac dans cette ville nigériane située à 12 km du village camerounais Kerawa. Ils ont été invités à participer à l'opération Deep punch 2. Cette opération commencée au début de l'année, se veut une offensive généralisée sur Boko Haram et ses retranchements.

Deep punch 2, a surtout mis un accent sur la forêt de Sambisa, l'antre d’Abubakar Shekahu, l’émir de Boko Haram, située à une cinquantaine de km de Pulka. Les forces armées nigérianes avaient du reste annoncé qu'elles avaient rasé le camp Zairo le 26 janvier 2018. Selon un communiqué du général de brigade Usman Sani Ukasheka leur chargé des relations publiques, le quartier général de la secte avait été dévasté.« Sept terroristes ont été neutralisés et des nombreux autres blessés. Les militaires ont aussi récupéré un char, un lance-roquette antiaérienne, une mitrailleuse, des pistolets, des dizaines t roquettes anti-aeriennes, un mortier de 120mm.

Ils ont aussi détruit 11 blindés 12 pickup montés Toyota Hilux, trois camionnettes, 30 bicyclettes...», avait énuméré le général. Toutefois, le militaire nigérian n’a pas donné les informations sur l'identité des combattants neutralisés. Cette victoire du 26 janvier dernier n'a pour autant pas découragé les terroristes. Ils continuent d'endeuiller des familles au Cameroun comme au Nigeria. D'après nos sources, les troupes combattantes de Boko haram se sont éparpillées dans les trois Etats du Borno, de l'Adamawa et du Yobe.

Elles se cacheraient chaque fois dans des réserves naturelles ou dans des forêts difficiles d'accès. Harcelees par l'opération Deep punch 2, les moudjahidins se sont repliés aux confins des monts Mandara. Cette chaîne de montagnes très étendues traverse la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Les combattants de la secte qui y vivent depuis un certain temps, s'y meuvent plus facilement que les militaires avec leurs lourds équipements. Lors de ses déplacements, Boko haram attaque régulièrement des villages camerounais pour se ravitailler en pillant ou pour semer la terreur et effectuer des représailles sur des populations qui ne leurs sont pas solidaires. En conséquence, les autorités camerounaises ont proposé à leurs homologues nigérians leur collaboration.

Une section avait participé à l'opération Deep punch 1 à la fin de 2016. Une autre a aussi été associée aux premiers combats de Deep punch 2 en janvier. Avant, les Camerounais avaient participé aux opérations Rawan Kada et Gama Aiki. C'est sans doute leur comportement exemplaire qui a poussé le général Richards Rogers, le commandant du théâtre des opérations de l'opération Lafiya Dolle à appeler plus de militaires camerounais pour appuyer ses troupes.