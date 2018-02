Cameroun - Politique: ClÃ©ment Atangana nommÃ© prÃ©sident du conseil Constitutionnel :: CAMEROON

Cameroun - Politique: Clément Atangana nommé président du conseil Constitutionnel :: CAMEROON Un décret du président Paul Biya signé ce mercredi 07 février 2018 nomme Clément Atangana, 77 ans, magistrat à la retraite, président du conseil constitutionnel, assisté de onze membres dont 05 anciens ministres.

2018, l´année des élections

Le Conseil constitutionnel du Cameroun, institution créée par la loi N°96/06 du 18 janvier 1996, sort enfin des fonds baptismaux avec la nomination de son tout premier président, en la personne de Clément Atangana, 77 ans, magistrat à la retraite, redevenu avocat depuis lors.

Ancien Président de la Commission Nationale de Recensement général des votes pour les élections législative et présidentielle en 1997, Clément Atangana est un habitué des élections au Cameroun. 0nze membres dont 5 anciens ministres vont l´accompagner dans cette noble, mais difficile mission. Ce sont Bonde Emmanuel (ancien ministre), Lekene Donfack ( ancien ministre), Amadou Tidjani, ancien gouverneur de region, Baskouda Jean Baptiste, ancien membre du gouvernement, Pipoun Woum Joseph marie (ancien ministre), Essombe Emile, Bah oumaroun, Florence Rita, Paul Nkui, Foumane Akame Jean ( ancien ministre, conseiller à la présidence de la République). Leur mandat est de 6 ans, éventuellement renouvelables.

L´homme

Né en 1941 dans le village Ekoumeyek, dans l´arrondissement de Ngomedzap, région du Centre Cameroun, Clément Atangana est un Magistrat hors hiérarchie qui a roulé sa bosse dans la magistrature camerounaise qu´il intègre à sa sortie de l´école nationale d´administration de Yaoundé en décembre 1068. Il a été tour à tour, juge d’Instruction au tribunal de première instance de Nkongsamba, Président des tribunaux d’instance à Eséka, Bafia, Mora et Sangmélima.

Clément Atangana aussi été président du tribunal hors classe de Yaoundé, directeur Adjoint des Affaires judiciaires et du Sceau au Ministère de la Justice, procureur général près la Cour d’Appel du Nord, Président de la Cour d’Appel du Centre, Conseiller à la Cour Suprême et Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

C´est donc à un habitué des proclamations des résultats électoraux que revient la lourde charge de veiller sur les votes des camerounais convoqués dès le 25 mars 2018 à l´élection des sénateurs.