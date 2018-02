Cameroun, Crise anglophone: La Â« ville morte Â» se poursuit Ã  Bamenda :: CAMEROON

Cameroun, Crise anglophone: La « ville morte » se poursuit à Bamenda :: CAMEROON Avant hier encore, le chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest a stoppé toute activité pour protester contre le mépris de Yaoundé.

Il faut dire que depuis l’arrestation, le 5 janvier dernier, au Nigéria, des leaders du mouvement séparatistes, la tension reste vive à Bamenda et autres localités de la région du Nord-Ouest. Hier lorsque le jour s’est levé, la cité de plus de 500 000 habitants est restée figée.

Dans la ville, le calme est plat, personne ne voulant prendre de rendez-vous trop tôt le matin. Commerces, banques et autres services publics sont restés clos toute la journée. Et le marché désert. Même les petits commerces n’ont pas osé aller à l’encontre d’un mot d’ordre que personne n’a pourtant donné. Par endroit, les populations, selon les sources du Messager, affirment avoir vu un camion anti-émeute de la police surmonté d’un canon à eau déployé à un carrefour. « Les quelques agents qui l’entourent ne semblaient pas se préparer à une confrontation », confient nos sources. Même si « la tension est toujours très forte, les gens continuent d’exprimer leur colère sur nos ondes, on sent qu’ils pourraient à tout moment reprendre la rue », plus de six mois après le début de la contestation, le ras-le-bol de la minorité anglophone ne s’exprime plus par des manifestations dans la rue.

La répression qui a déjà fait plusieurs morts semble ralentir les manifestations de rues. Des fusillades nocturnes entre les soldats camerounais et les présumés séparatistes sèment la peur et la panique au sein de la population. « A Bamenda, les populations redoutent le pire, surtout ce 5 février, date limite de l'ultimatum que les séparatistes anglophones ont fixé au gouvernement camerounais pour donner des preuves de vie de leurs leaders incarcérés à Yaoundé depuis leur extradition du Nigeria en janvier ».

Bamenda vit dans un climat sulfureux délétère.

