Cameroun : Lâ€™emploi des jeunes au centre de la cÃ©lÃ©bration de la 52Ã¨ FÃªte de la Jeunesse :: CAMEROON

Cameroun : L’emploi des jeunes au centre de la célébration de la 52è Fête de la Jeunesse :: CAMEROON Le lancement des festivités marquant la célébration de la 52è édition de la Fête de la Jeunesse dont l’apothéose aura lieu dimanche 11 février prochain sur l’ensemble du territoire national avec le défilé des jeunes, met un accent sur l’insertion socioprofessionnelle avec une enveloppe de 102 milliards de francs CFA dans le cadre du Plan triennal spécial jeunes (PTSJ) a-t-on constaté mardi dans la capitale économique du Cameroun.

Les établissements scolaires et les centres de jeunesses et d’animation connaissent une mobilisation spéciale cette semaine, à l’occasion et c’est la localité de Yingui dans la région du Littoral qui a abrité le lancement des manifestations officielles, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et de l’Education civique (MINJEC) Mounouna Foutsou.

Sous le thème « Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale », il est question d’amener les jeunes, à s’approprier les valeurs de paix, d’unité, d’intégration nationale et de solidarité.

Procédant au lancement des festivités, le MINJEC a déclaré que la préoccupation des autorités est de mettre l’accent sur l’éducation, la formation et l’insertion socioprofessionnelle de la jeunesse en vue de « contribuer à la création de richesses et à la génération d’emplois décents pour eux-mêmes et leurs congénères à travers le déploiement optimal de leurs activités».

Quelque 507 614 jeunes au moins se sont inscrits sur la plateforme de l’Observatoire national de la Jeunesse (ONJ), dans le cadre du Plan triennal spécial jeunes (PTSJ), mis sur pied par le gouvernement et doté d’une enveloppe de 102 milliards de francs CFA.

3835 projets d’affaires de jeunes ou de groupes de jeunes ont été validés et une première cuvée de 2150 projets de ces jeunes, pour l’année 2017, a reçu un financement effectif, à en croire le MINJEC

Malgré un taux de chômage situé à plus de 40 % apprend-on, pour le gouvernement, de nombreuses opportunités s’offrent aux jeunes en vue d’une insertion socioéconomique harmonieuse