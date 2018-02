Cameroun, Politique: Paul Mahel rejoint Sam severin Ango chez Akere Muna :: CAMEROON Il l'a fait savoir au grand public hier mardi 7 février à travers un post sur sa page Facebook.

C'était dans les airs depuis un bout et c'est désormais confirmé. Le journaliste Paul Mahel ,ancien directeur Afrique centrale de la télévision Vox Africa va désormais évoluer aux côtés de son ancien confrère Sam Severin Ango dans l'équipe de campagne de Maître Akere Muna.

Il faut dire que lorsque Paul Mahel démissionne en novembre dernier de la chaîne de télévision qui l'emploi, il ne donne aucun indice sur sa future destination. Ce dernier est resté en retrait de la scène médiatique alors que les rumeurs l'envoyaient même déjà à vision4 tv, il a plutôt atterri dans l'équipe de campagne du bâtonnier qui brigue la magistrature suprême lors de l'élection présidentielle prévue cette année.

Le désormais ''ancien journaliste'' justifie son choix en déclarant qu'après autant d'années dans le métier de journaliste, il était en quête de nouveaux challenges ,c'est ainsi que la proposition du candidat Akere Muna est tombée à pic .il declare a ce propos « D'abord je me suis senti honoré qu'un homme de sa stature et son aura, remarque ma modeste personne, dans cet océan de talents et de compétences qu’ est notre pays.

Ensuite cette sollicitation arrive au moment de ma carrière où après 18 ans de journalisme, j’étais en quête d'autre chose, d'un nouveau challenge. Celui-ci est d'autant plus intéressant et excitant qu'il me donne l'occasion d'apporter ma contribution, aussi modeste soit-elle, au processus de changement dont notre pays a besoin».

Une nouvelle aventure s'ouvre donc pour Paul Mahel qui sera aux côtés du bâtonnier Akere Muna comme technicien mais aussi comme militant pour ce faire il a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière de journaliste pour embrasser celle de communiquant politique .