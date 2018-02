Cameroun: PrÃ©sidentielle 2018 â€“ Vers une candidature de Vincent-SosthÃ¨ne FOUDA ? :: CAMEROON

Cameroun: Présidentielle 2018 – Vers une candidature de Vincent-Sosthène FOUDA ? :: CAMEROON Vincent-Sosthène FOUDA voudrait imprimer sa marque dans le jeu politique camerounais et pour 2018 ça passe par la case librairie. Il publiera dans les prochains mois un livre et peut être serait-ce là le premier pas dans la course au Palais de l’Unité ?

Le président du Mouvement Camerounais Pour la Social-Démocratie va-t-il se lancer dans une deuxième candidature à la présidentielle ? D’autres répondent à la question par l’affirmative en ses lieu et place tandis que le principal concerné cultive le suspense avec l’annonce de la parution prochainement d'un nouveau livre, avant de donner sa décision au plus tôt fin mai.

Critique de Me Akéré Muna qu’il accuse d’avoir une conception erronée de la Nation, le président du MRC ne trouve pas non plus grâce à ses yeux. Vincent-Sosthène Fouda jugent les deux candidats déjà déclarés « risqués pour l’unité de la société camerounaise et son redressement. » Alors que le Cameroun est en proie à une rébellion armée dans ses deux régions anglophones, le président du MCPSD réagi vivement quand Me Akéré Muna soutient qu’il n’y a d’avenir pour le Cameroun que dans le fédéralisme, Vincent Sosthène Fouda souligne que : « Me Muna se trompe sur la forme de l’État donc se trompe aussi sur son avenir ». Depuis les deux hommes se sont parlés sans se rapprocher assurent les proches de Me Akéré Muna.

« Il gagne du temps »

Mais Vincent-Sosthène Fouda, qui rencontre assez régulièrement Joshua Osih, n'a pas l'air pour l'instant de vouloir amender beaucoup son projet contenue dans un ouvrage publié l’année dernière chez L’Harmattan Le Cameroun c’est vous, c’est nous tous ensemble. « Je ne vais rien enlever à mon programme », a-t-il récemment déclaré à quelques proches journalistes, laissant entendre en revanche qu'il serait prêt à « ajouter » des éléments. Le Prof Nkou Mvondo est un de ses visiteurs du soir même si le président de L’Univers a jeté son dévolu sur un nouveau venu en politique, Cabral Libiih dont l’avancée est freinée puisque de plus en plus accusé d’être une taupe du régime lui qui est constamment dans la caravane d’ELECAM dont il est devenu la mascotte. Vincent-Sosthène Fouda semble donc être en contact avec tout le monde sans faire jusqu’aujourd’hui des alliances, mais il répète à longueur d'interviews et de signes qu'il « ne ferme aucune porte », alors qu'en arrière-plan, le terrain social qui est sa base lui est siphonné par d’autres candidats déjà déclarés comme Bernard Njonga qui n’hésite pas à reprendre le slogan du MCPSD « parti de proposition et non d’opposition » c’est aussi ce que déclare le candidat du PURS Serges Espoir Matomba.

Ceux qui ont rencontré Vincent-Sosthène Fouda ces jours savent qu’il écrit beaucoup, sous contrat avec Gallimard, il va publier bientôt un livre intitulé Jean Marie Benoît Bala C’est le don de Dieu. Quelques lignes de cet ouvrage que beaucoup attendent déjà avec impatience ont déjà fuité dans la presse en ligne. Ces lignes ont réveillé le monstre du meurtre permanent dans le jeu politique camerounais depuis les années d’indépendance. Les réseaux sociaux se sont animés par personnes interposées avec la gâchette prête à tirer. « Il sortira son livre à un moment stratégique pour marquer les esprits, s’il a un socle, il pourra alors se lancer, c’est un homme politique qui a pris de l’épaisseur», explique un homme influent du Centre, qui pense qu'in fine « il ira » briguer une nouvelle fois le Palais de l’Unité. « Il gagne du temps », fait remarquer un autre, alors que le tableau politique est particulièrement mouvant. Vincent-Sosthène Fouda le reconnaît lui-même en expliquant n'être « sous pression de personne. J'ai le temps et je suis libre. » Selon des sources concordantes, plusieurs cadres de son parti le pressent de se prononcer afin de présenter déjà des candidatures pour les municipalités et les législatives le parti s’étant déjà déclaré non partant pour le Sénat dont il milite pour la dissolution pure et simple pour un vrai et grand Conseil Économique, Social et Environnemental.

L'hypothèse Joshua...

Son entourage laisse maintenant entendre qu'il a le choix entre s'accorder avec Akere Muna, se présenter, ou, plus étonnant, rejoindre Joshua Osih dont il deviendra alors un atout majeur. Les deux hommes sont particulièrement proche, Joshua Osih ayant personnellement conduit une délégation d’une centaine de militants du SDF aux obsèques de Vincent-Sosthène Fouda au mois de septembre 2017 dans la localité d’Akono. Ce sont des gestes qui comptent dans le jeu politique camerounais. Une chose est certaine, aucun rapprochement n’est envisagé avec Maurice Kamto, les deux hommes ne se parlent plus depuis longtemps, ils s’accusent mutuellement. «Maurice Kamto dit tant de mal de lui que se rallier à lui... », s’étonne un cadre de son parti et puis ajoute-t-il, « Vincent Sosthène Fouda c’est l’antithèse de Maurice Kamto. » Une chose est certaine, Vincent-Sosthène Fouda a un électorat et chaque candidat voudrait bien le lui siphonner.

Vincent-Sosthène Fouda est proche des milieux catholiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Cameroun. Certains évêques, des prêtres religieux et religieuses le soutiennent officieusement. Lors de l’assassinat de Mgr Jean-Marie Benoît Bala en mai 2017, il a été le porte étendard pour la manifestation de la vérité. Les chrétiens camerounais, les membres d’autres confessions religieuses, verraient d’un bon œil sa candidature et pourquoi pas son élection à la tête du pays.

Certains analystes politiques estiment cependant que si Vincent-Sosthène Fouda est « logique avec lui-même et logique avec sa pensée politique, il devrait rejoindre Joshua Osih. S’il ne le fait pas, c’est uniquement pour des raisons d’égo personnel. » Attendons de voir, la route qui mène au Palais de l’Unité est encore pleine de virage alors que Célestin Bedzigui vient de déposer 500 000 fr pour financer la campagne de Paul Biya le futur candidat du RDPC.