Cameroun:LES TEMPS DE LA FIN :: CAMEROON

style="width:750px;height:auto;"Loin de nous tout négativisme, anticonformisme ou toute vision apocalyptique ; mais vivre avec une puce électronique sous la peau, comme un oiseau migrateur ou une tortue marine, on se croirait dans une série télévisée du très célèbre « agent secret de sa majesté ». Dés 2019, plus besoin de carte bancaire, une simple reconnaissance faciale et vous êtes servi à votre distributeur électronique.

La grande tribulation : elle désigne une période très difficile pour l’église et pour le monde. Cette courte période précédera directement l’ avènement de CHRIST. (REVELATION 7 : 14)

« La bête est bien là » , et fera partir du quotidien en Europe. 666 . Révélation 13 : 1 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d’admiration la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête ; ils adorèrent la bête en disant : qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes ; il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre DIEU, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel.il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribut, tout peuple, toute langue et toute nation.(Rev :13)

Mathieu 24 : 13 Mais celui qui persévéreras jusqu’à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

En ce temps- là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. (Daniel 12)

Toi Daniel tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi Daniel je regardai et voici deux autres hommes se tenaient debout, l’un en deçà du bord du fleuve. L’ un d’ eux dit à l’homme vêtu de lin, qui se tenait au dessus ses eaux du fleuve : quand sera la fin de ces prodiges ? Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au dessus des eaux du fleuve ; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans UN TEMPS, DES TEMPS et la MOITIER d’un TEMPS et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée (Daniel 12 :7) j’entendis mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera l’issue de ces choses? Il

répondit : va Daniel car ces paroles seront tenues secrètes et csellées jusqu’au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront. Depuis le temps ou cessera le sacrifice perpétuel, et pendant lequel sera dressé l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre vingt dix jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu’à mille trois cent trente cinq jours. Et toi Daniel marche vers ta fin tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours.

COLOSSIEN 4 : 15 b Nous les vivants, restés pour l’avènement du seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’ un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le seigneur.