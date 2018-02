CAMEROUN :: Lobbying : Les soutiens de Marafa sensibilisent le parlement europÃ©en :: CAMEROON

CAMEROUN :: Lobbying : Les soutiens de Marafa sensibilisent le parlement européen :: CAMEROON Selon un communiqué parvenu au Messager, la coordination d'Associations et Amis de Marafa a été reçue en audience par le président de la commission des droits de l’homme au Parlement Européen le 30 janvier dernier.

C’était dans le cadre de la campagne engagée par cinq associations membres de ladite coordination en faveur de la libération de l’ex ministre d’Etat-SGPR, Marafa Hamidou Yaya. Cette campagne, indiquent les associations signataires du communiqué, vise, par sa libération, « à assurer la participation dans la débat politique au Cameroun » de l’ex ministre d’Etat à l’Administration territoriale et ancien Secrétaire général de la présidence de la République.

Condamné à une peine de 20 ans d’emprisonnement pour « complicité intellectuelle » dans l’affaire dite du BBJII, l’ancien haut commis de l’Etat dont les soutiens, à la suite de sa défense, contestent la réalité de son implication dans les faits incriminés et condamnés par la justice camerounaise, n’a manifestement pas fait le deuil de ses ambitions politiques, comme peuvent en témoigner ses sorties régulières dans les médias. La dernière, sous forme de vœux aux Camerounais, date en effet de la seconde moitié de janvier 2018.

Reçue ainsi le 30 janvier 2018 par M. Pier Antonio Panzeri, député Européen et président de la commission des droits de l’homme au sein du parlement éponyme, la délégation de la Coordination d'Associations et Amis de Marafa (CA2M) représentée par ASMA, Le CL2P, APJE et CEBAPH avait en effet sollicité le président de la commission des droits de l’homme du parlement européen à Strasbourg, afin de porter le dossier Marafa à la connaissance des institutions européennes.

Les auteurs de cette démarche de lobbying international expliquent leur initiative par le fait que l’Union européenne est le premier bailleur de fonds multilatéral du Cameroun. Partenaire de premier plan de ce pays dans la préparation du processus électoral de cette année décisive 2018, elle est de fait un acteur essentiel pour amorcer une issue heureuse à la détention de M. Marafa Yaya.

Cette détention , rappellent-ils a été qualifiée « d’arbitraire » par le Groupe de travail de l’ONU sur les détentions Arbitraires qui réuni au siège du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en 2016, avait rendu un avis favorable à la libération de ce détenu considéré par ces organisations, à la suite d’autres institutions internationales ou étatiques étrangères tels le Département d'État Américain, l'International Socialiste et bien d'autres organisations non gouvernementales comme étant «un prisonnier politique ».

Cet avis, l’on s’en souvient encore, est resté sans suite depuis lors. Pour l’ASMA donc, « le mutisme des autorités de Yaoundé à l'égard de ces résolutions et reconnaissances internationales, traduit une volonté manifeste d'exclure Marafa Hamidou Yaya du jeu politique au Cameroun, et son maintien perpétuel en détention arbitraire en est la preuve ». Visiblement donc, ces associations ont décidé de remuer au besoin ciel et terre pour que la cause de l’ancien ministre ne soit jamais laissée aux oubliettes.