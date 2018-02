SÃ‰NÃ‰GAL :: Ces femmes veulent trois coÃ©pouses : quand polygamie rime avec religion :: SENEGAL

SÉNÉGAL :: Ces femmes veulent trois coépouses : quand polygamie rime avec religion :: SENEGAL Au Sénégal, une nouvelle association des femmes vient de voir le jour. Quoi de plus normal ? Non c´est la particularité de ce cercle qui ne laisse personne indifférent. Les féministes et les défenseurs de la polygamie ne tarderont pas sans doute à entrer dans l´arène.

Comme nous l´apprend le site Dakarswagg, "Mon mari a droit à quatre femmes", c´est désormais la nomination de la nouvelle association qui s´inscrit dans la longue tradition de la promotion de la polygamie. Au pays de Senghor, ces femmes n´hésitent pas à plaider pour ce qu´elles pensent être un droit pour leurs époux, selon les principes coraniques, disent-elles.

Elles comptent par cette initiative aider leurs maris à atteindre le nombre de quatre épouses pour ainsi respecter la "volonté divine".