CAMEROUN :: Un soupÃ§on dâ€™infidÃ©litÃ© fait deux morts :: CAMEROON

CAMEROUN :: Un soupçon d’infidélité fait deux morts :: CAMEROON Soupçonnant son épouse, un chef de famille a empoisonné récemment ses deux enfants ainsi que lui-même.

Les faits se sont déroulés le dimanche 28 janvier dernier au village de Djougoumta-Marché, dans l’arrondissement de Guéré. Le nommé Kaïmissina Hina, né en 1987, a administré un poison à sa petite fille de six ans et à son garçon de trois ans avant de le prendre lui-même. Son entourage justifie ce drame par la fugue de sa femme et un simple soupçon d’infidélité. Après huit ans de vie commune mouvementée, marquée par des querelles incessantes, le couple Kaïmissina Hina a eu deux enfants.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est le départ de son épouse le 17 janvier dernier pour le marché hebdomadaire de Guéré. Plus d’une semaine après le départ de son épouse, Kaïmissina Hina est resté sans aucune nouvelle. Puis il a appris qu’elle est chez ses parents. Revenue à la maison le 28 janvier dernier sur l’injonction de ses parents, Madama Kaïmissina Hina a assisté impuissante à une scène macabre.

Vers 16h, Kaïmissina Hina, son époux, a administré à leurs deux enfants un poison mortel. Il a ensuite avalé lui-même sa propre dose mortelle Les infortunés ont été rapidement évacués au centre de santé intégré de la mission catholique de Djougoumta.

Mais il était déjà tard. Le père a rendu l’âme vers 22 h et la fillette Dabala vers 24 h malgré les soins intensifs. Seul le petit garçon Djariang Kaïmissina a survécu. Mis au parfum de cette situation, les éléments de la brigade de gendarmerie accompagnés du médecin chef de l’hôpital de district se sont rendus sur les lieux afin d’établir les responsabilités. Les corps ont été ensuite inhumés conformément à la coutume Guizeye.