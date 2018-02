CAMEROUN :: Crime passionnel Ã  OlembÃ© : Jeanne Onana Mfegue repose Ã  Eloumdem I :: CAMEROON

CAMEROUN :: Crime passionnel à Olembé : Jeanne Onana Mfegue repose à Eloumdem I :: CAMEROON Egorgée par son amant le 16 janvier dernier, elle a été inhumée samedi dernier dans le département de la Mefou et Akono.

Même au-delà de la mort, le sort de Christelle Jeanne Onana Mfegue n’en finit pas d’émouvoir. L’inhumation samedi après-midi à Eloumden I, petit village situé après Nomayos dans le département de la Mefou et Akono, région du Centre, de cette jeune cadre des impôts de 33 ans provoque tristesse et colère. C’est que, le corps de la défunte avait été retrouvé la gorge tranchée dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier, dans sa chambre au quartier Olembé.

Les obsèques qui se déroulent alors que la famille est toujours sans nouvelles de Jean Michel Nguele Nguele, l’amant de la défunte et présumé assassin ont ajouté de la mélancolie à cette cérémonie. Que s’est-il réellement passé durant cette nuit tragique ? Quel diable a pu piquer Michel Nguele ? Des interrogations présentes dans tous les témoignages.

« Pourquoi ? pourquoi ? Petitesoeur, que faire ? que dire ?... Je répondrais simplement : c’est la volonté de Dieu. J’ai la certitude que tu es dans les bras de nos parents. Seigneur, donne-nous la force de supporter cette douloureuse épreuve », inscrivait serge Onana, frère ainé de la défunte, dans le programme des obsèques.

«Christelle était un vrai cadeau du ciel. Une fille brillante, ambitieuse et très intelligente. Nous ne t’oublierons jamais », se souvient une amie. Rappelons que Jean Michel Nguele Nguele, l’assassin présumé de Christelle Jeanne Onana Mfegue est activement recherché par les éléments de la Direction régionale de la police judiciaire du Centre (Drpj) où une enquête a été ouverte. Une source policière confie à ce sujet qu’Interpol a lancé un mandat d’arrêt international contre le présumé assassin, dans le but de la traquer le plus rapidement possible.

De mémoire, Christelle Jeanne Onana Mfegue était un produit de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature, dans la section impôt cycle B. Elle exerçait depuis un an à la Direction des impôts au quartier Bastos à Yaoundé. Elle était en relation depuis six mois avec son bourreau. La nuit du drame, des sources familiales affirment qu’elle avait dîné avec ce dernier. Mais selon des témoignages, la victime souhaitait mettre un terme à cette relation, après la découverte de la double vie de son amoureux. Une décision qui aurait conduit à ce crime passionnel.