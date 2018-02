Cameroun: CÃ©lestin Bedzigui annonce quâ€™il va soutenir le prÃ©sident Paul Biya :: CAMEROON

Cameroun: Célestin Bedzigui annonce qu’il va soutenir le président Paul Biya :: CAMEROON LE TEMPS DES CLARIFICATIONS : Mon soutien à la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle.

Il y a un mois, le Président Biya a donné des instructions aux services compétents d’engager le processus devant aboutir à terme à la construction du barrage de Lebanga sur le fleuve Sanaga, en aval de Monatele, un barrage dont le potentiel de production est de 1000 MW, le troisième en Afrique après Inga au Zaïre et Assouan en Égypte, pour un investissement de $ 2milliards, soit 1000 milliards F.

L’impact économique de cet ouvrage sera considérable puisqu’entre autre, il accroîtra l’offre d’électricité au point de permettra enfin que la voie ferrée du Transcamerounais étant utilisée en voie mineraliere, le bauxite de Mini Martap de Ngaoundal soit acheminé en zone Moyenne Sanaga dans la région du Centre , pour être transformé en Aluminium, impulsant la création d’un pôle industriel pouvant généré des centaines de milliers d’emplois.

Je suis le promoteur de ce projet sur lequel des partenaires technico-financiers sont à la tâche et engageront les études dans quelques jours. C’est une démarche qui entre dans la vision industrielisante du PAL, le parti politique que je préside et pour lequel la question économique est centrale au Cameroon si on veut améliorer les conditions de vie des populations.



Bien qu’informé de cet état de fait et surtout connaissant ma vision critique de la gouvernance du pays, le Président Biya a donné son aval à ce projet, administrant ainsi la preuve de ce que son sens patriotique peut prendre le dessus sur des manœuvres politiciennes qui auraient pu bloquer une initiative si salutaire pour le Cameroun.

Dès lors, cette communauté de vue de la primauté de l’économie dans la politique du Cameroun commande que mon Parti et moi même soutenions sa candidature à l’election présidentielle à venir, afin que soit confortes les possibilités de réalisation de ce projet pharaonique ainsi que d’autres dont le PAL est porteur.

L’occasion m’à été donné de le faire à l’occasion de la rencontre « Lekie Unie » initiée par le Ministre Eyebe Ayissi à Monatele, ma ville d’origine, devant une audience composée des populations de toutes sensibilités politiques .

A notre sens, faire la politique c’est faire les choix qui maximise les chances de realiser le bonheur des populations. Et dans la configuration actuelle de la scène politique au Cameroon où pilulent des candidatures des plus fantaisistes , soutenir la candidature présidentielle de Biya est la moins mauvaise solution, et même mieux , la meillere option pour preparer l’avenir du PAL.

Comprenne qui pourra.

Celestin Bedzigui

Président du PAL