CAMEROUN :: Un corps dÃ©couvert dans un pick-up Ã  Bamenda :: CAMEROON

CAMEROUN :: Un corps découvert dans un pick-up à Bamenda :: CAMEROON C’est à un week-end trouble que les populations de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, ont eu droit. Tout commence dans la nuit de samedi à dimanche. Il est environ 22h. Un véhicule pick-up est interpellé vers le quartier City Chemist.

C’est un coup de fer ouvert par la patrouille sur le véhicule qui oblige le conducteur à se garer et à prendre la fuite, après avoir refusé d’obtempérer. La fouille des hommes en tenue permet de découvrir un corps gisant dans une mare de sang et trois occupants en état d’ébriété.

Le corps est conduit à la morgue de l’Hôpital régional de Bamenda. Les trois occupants du pick-up qui se sont présentés comme étant électricien de 32 ans et résidant à Bamenda pour le premier, électrotechnicien âgé de 35 et vivant entre Bamenda, Douala et Buea pour le deuxième, et menuisier métallique pour le troisième et résidant à Yaoundé sont conduits au commissariat pour exploitation.

La même nuit, le tour revient à un snipper qui, à l’aide d’une arme de fabrication artisanale, va ouvrir le feu sur un bus de la compagnie Amour Mezam ayant embarqué pour Yaoundé. L’un des passagers du bus reçoit une balle au pied et est conduit d’urgence à l’Hôpital régional de Bamenda. Le diagnostic du médecin permet de découvrir que ce dernier a reçu une décharge de plombs.

Le Lycée technique de Tchomba n’est pas en reste. Hier matin, son bloc administratif a été totalement consumé par les flammes provoquées par des inconnus.