CAMEROUN :: Les ordinateurs de Paul Biya ne tiennent pas leurs promesses :: CAMEROON Les premiers ordinateurs promis par le président Paul Biya ne font pas d'étincelles sur les campus camerounais. Un cadeau plutôt encombrant et pas vraiment gratuit.

C'est Noël ... après l'heure à l'université de Yaoundé

Paul Biya n'a en effet pas manqué d'apposer ces initiales sur ce que cette étudiante considère comme un "cadeau" du Président lui-même... Le sigle "PB HEV" signifie "Paul Biya Higher Education Vision". Paul Biya en avait fait la promesse, en 2016 : 500 000 ordinateurs seraient distribués, gratuitement, aux étudiants camerounais. Des ordinateurs qui commencent tout juste à apparaître sur les campus du pays, mais qui - techniquement -ne tiennent pas leurs promesses.

J'envisage d'acheter un disque externe pour pouvoir stocker plus mes données parce que la mémoire qui ets dispo ne me permet pas de suaver garder mes fichiers word, mes fichiers PDF et certains logiciels.

Yves BOBO, étudiant en 2e année de journalisme à l'ESSTIC